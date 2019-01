Indre-et-Loire : l'internet à haut débit pour tout le monde en 2022

Indre-et-Loire, France

D'ici fin 2022 toutes les communes d'Indre-et-Loire auront accès à internet au haut débit. C'est la promesse des départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher réunis au sein du syndicat mixte ouvert Val de Loire Numérique à l'issue de la réunion de suivi du projet Val de Loire Numérique qui s'est tenue ce mardi à Blois. L'objectif est de proposer la fibre optique, même dans les endroits les plus isolés d'ici 3 ans. Pour atteindre cet objectif, véritable leviers de développement et d'attractivité pour les territoires, un réseau entièrement neuf va être construit. L'opération va coûter au total 490 millions d'euros, dont 254 millions pour l'Indre-et-Loire et 234 millions pour le Loir-et-Cher. Le financement sera assuré à 89% par le délégataire, Val-de-Loire Fibre, filiale de TDF. Le reste de l'opération sera financé par l'Etat, la Région, les Départements, les Communautés de Communes. Sylvie Giner, Vice-présidente du Conseil Départemental en charge du numérique explique que tous les hameaux, même isolés seront reliés. Cela va permettre de développer la télé-médecine, de soutenir le tourisme. Les collèges vont pouvoir aussi en bénéficier.

Dans le Val de Loire, explique TDF, plus de 300 professionnels - ouvriers, techniciens, ingénieurs et personnels administratifs - réalisent des études techniques, pilotent les entreprises de travaux et négocient les conventions et terrains nécessaires au déploiement de la fibre.

Au final, 320.000 foyers seront raccordés, dont 180.000 rien que pour l'Indre-et-Loire. Cela représente 513 communes rurales concernées, soit 14.000 km de réseau. A ce jour, 30 nœuds de raccordement optique ont été installés, soit 30% de l'objectif final.