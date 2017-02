Indre-et-Loire : l'opération Bébés du coeur collecte des dons pour les enfants

Couches, petits pots, savons, vêtements... Une collecte baptisée "Bébés du cœur" est organisée ce week-end, vendredi et samedi, dans plusieurs supermarchés d'Indre-et-Loire. Les dons seront ensuite reversés aux Restos du cœur.

L'opération Bébés du cœur a été lancée il y a un peu moins de 10 ans par l'association Lions Club d'Eure-et-Loir. Elle est aujourd'hui étendue à toute la région Centre, et le sera surement prochainement à toute la France. En Indre-et-Loire, chaque année au début du mois de février, le Lions Club Tours Val de France récolte ainsi des tonnes de produits à destination des enfants de moins de 3 ans : des couches, des petits pots, des blédines, des céréales, du jus de fruit, des vêtements, des produits d'hygiène... Au terme des deux jours de collecte, le tout est reversé aux Restos du cœur de Saint-Pierre-des-Corps, qui fournit ses différentes antennes dans le département.

Tous les produits récoltés sont destinés aux enfants de moins de 3 ans. © Radio France - Adèle Bossard

Le principe est le même que pour la banque alimentaire, sauf que tous les produits que vous déposez dans les caddies, juste après la caisse, sont à destination des enfants de moins de 3 ans. La plupart du temps, les donneurs sont habitués aux différentes collectes... Mais ils sont d'autant plus sensibles quand il s'agit d'aider des enfants. Et année après année, l'opération est un succès : près de 13 tonnes récoltées l'an dernier en Indre-et-Loire, ce qui représente l'équivalent de 120 000 euros de dons.

Le résultat d'une demie journée de collecte pour l'opération "Bébés du cœur". © Radio France - Adèle Bossard

L'opération Bébés du coeur se poursuit encore ce samedi jusqu'à 19 heures dans une quinzaine de supermarchés un peu partout en Indre-et-Loire et notamment aux Auchan de Chambray et de Saint-Cyr-sur-Loire, au Carrefour Les Atlantes, au Leclerc de Fondettes, au Super U de Vouvray et de Montlouis...