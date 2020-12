Indre-et-Loire : l'opération solidaire "boîtes de Noël pour les plus démunis" cartonne !

Cette initiative de distribuer des boîtes cadeaux pour Noël aux personnes vulnérables, est relayée sur les réseaux sociaux depuis quelques années en France et notamment en Touraine. Ces boîtes seront ensuite distribuées aux personnes les plus démunies avant Noël par des associations caritatives.

L'Etape 84 a déjà collecté plus de 70 cadeaux, et ça continue !

Pour lutter contre l'isolement et la précarité à l'approche de Noël, les citoyens se mobilisent. Afin d'essayer d'apporter un Noël digne aux familles en difficulté financière, aux personnes isolées, sans logis, à ceux qui vivent en foyer ou dans la rue, de nombreux tourangeaux ont préparé des boîtes cadeaux qui seront distribuées aux plus démunis pour cette fête de fin d'année.

Une publication vue plus de 100 000 fois en Indre-et-Loire

Grâce à une publication Facebook du Collectif "Les couturières masquées du Centre-Val de Loire", vue plus de 100 000 fois, les points de collecte se développent en Touraine et les tourangeaux se montrent très solidaires. Déjà plusieurs centaines de boites récoltées. Le nombre est difficile à quantifier tant il y a de nouveaux cadeaux chaque jour et beaucoup de points de collecte assure Mélanie Bresson, chargée de récupérer les boîtes en Indre-et-Loire et à l'origine de la publication sur le groupe Facebook, partagé plus de 2000 fois.

Dans l’un des points de collecte volontaire, situé au 84 avenue de Grammont à Tours, June est venue les bras chargés "je suis venue déposer 3 cadeaux pour l'opération de Noël pour les plus démunis". A l’intérieur de ses boîtes de Noël, June y a mis des écharpes, des chocolats, des livres, un petit mot et "des petits sachets de thé pour se réchauffer" sourit-elle.

Cette initiative ne coûte rien et elle est accessible à tout le monde - Emilie, gérante de l’Etape 84 à Tours.

Emilie est gérante de l’Etape 84 à Tours et elle s’est portée volontaire pour collecter ces boîtes. Elle pense que le seul moment "un peu positif" de cette fin d'année "c'est Noël". Alors, le fait que ce ne soit "pas le cas pour tout le monde", l'a poussé à prendre part au projet en se désignant point de collecte. Sur la devanture de son établissement on y voit une affiche encourageant l'opération solidaire, "cette initiative ne coûte rien et elle est accessible à tout le monde" insiste-elle.

L'affiche des boîtes de Noël relayée des milliers de fois sur Facebook © Radio France - Adel Beloumri

5 choses, une boîte et votre cadeau est prêt

On le rappelle l’idée est simple : remplir une boite avec un truc à manger, un vêtement chaud, un loisir "moi j'ai choisi un livre" indique Emilie, mais aussi un produit de beauté et un petit mot doux. Il faut tout de même préciser à l'extérieur si le cadeau s'adresse à une femme, un homme, un enfant. On peut même faire un cadeau à un animal.

Alors si vous voulez confectionner une petite boîte pour une personne démunie avec ces 5 choses : un truc à manger ou à grignoter, un vêtement chaud (comme des gants, un bonnet ou autre), un loisir, un produit de beauté et un mot doux ; vous avez jusqu'au 20 décembre, grosso modo, avant que la distribution ne débute. Elle s’effectuera dès le 19 décembre par Les couturières masquées et plusieurs associations caritatives, comme Les Restos du Cœur ou la Croix-rouge, lors de maraudes.

Liste des points de collecte en Indre-et-Loire

Voici la liste des différents points de collecte proches de chez vous (sinon, une liste actualisée régulièrement est disponible sur le groupe Facebook Les couturières masquées du Centre Val de Loire") :

A Tours : Etape 84/The People Hostel, avenue de Grammont ; Auchan Tours Nord (La petite arche) ; Le Café associatif la Barque, rue colbert ; la Mercerie de Tours Nord, 8 rue Francois Coppée ; L'atelier du boucher, place de la liberté.

A Chambray-lès-Tours : Auchan Tours Sud. A La Riche : Caprice Burger, rue du 11 Novembre. A Saint-Avertin : Simplici'thé, 103 rue de Larcay