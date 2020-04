Indre-et-Loire : La Banque Alimentaire distribue les invendus des chocolats de Pâques dans les EHPAD

Malgré la situation sanitaire, la Banque Alimentaire de Touraine poursuit ses activités. Elle a reçu des produits notamment des restaurants scolaires et d'entreprise contraints de fermer. Elle a aussi reçu des invendus de chocolats de Pâques et de Noël qu'elle a décidé de distribuer dans les EHPAD.

Malgré la situation sanitaire due au Covid-19, La Banque Alimentaire de Touraine poursuit son activité tout en respectant les mesures de sécurité sanitaires.

Deux salariés ont été mis en confinement, tout comme les bénévoles présentant un risque pour eux et leurs proches.

la Banque alimentaire continue de fonctionner avec une vingtaine de bénévoles.

La Banque Alimentaire a été sollicitée pour des enlèvements dans les restaurants scolaires et d’entreprises contraints de fermer et de nouveaux fournisseurs sont aussi venus faire des dons de produits frais, fruits et légumes.

Plusieurs magasins ont également offert leurs invendus de chocolats de Noel et Pâques. La Banque Alimentaire a décidé de les offrir aux résidents et personnel soignant de tous les EHPAD d’Indre-et-Loire.

La Banque Alimentaire de Touraine n’a donc pas de soucis pour approvisionner la trentaine d’associations et CCAS partenaires qui sont restés ouverts.

Très régulièrement, elle met aussi à disposition des denrées de première urgence pour les maraudes de la Croix Rouge ainsi qu’Entraide et Solidarité, pour Emergence, le CHUS A Thomas et la Table de Jeanne Marie.

Enfin, malgré le confinement, vous pouvez d'ores-et-déjà retenir les dates des 26 et 27 juin 2020 pour la collecte de printemps de la Banque Alimentaire de Touraine.

Les stocks ont fortement diminués suite aux colis d’urgence qui ont été distribués. La présence des bénévoles dans les magasins sera adaptée aux mesures de sécurité sanitaire