Indre-et-Loire : la boulangerie du village fermée, un restaurant décide de vendre des viennoiseries

C'est l'angoisse de tous les maires des petites communes : la disparition des commerces qui les font vivre. A Neuillé-le-Lierre, entre Tours et Château-Renault, la boulangerie a fermé ses portes fin septembre. Le chef Romain Thévenon et sa femme Nadège du restaurant Liberté ont relevé leurs manches et décidé de rendre service à la commune en confectionnant des viennoiseries le dimanche matin dès 8h.

Le chariot à fromages transformé en vitrine

Depuis plusieurs semaines, Romain et Nadège ont transformé le chariot à fromages de leur restaurant en vitrine pour les viennoiseries. Ils y exposent des "croissants au beurre, des brioches au beurre et des pains aux raisins" liste Romain Thévenon. Il n'y a pas de pains au chocolat car "la particularité du restaurant c'est aucun produit importé donc je ne travaille pas de chocolat, ni de vanille" poursuit le chef.

Tous les dimanches matin, comme un vrai boulanger/pâtissier, Romain doit se lever aux aurores : "Je me lève à 4h30, j'attaque à 5 heures pour mettre à pousser mes viennoiseries. Il m'arrive certains dimanches d'aller me recoucher 1h-1h30 et je passe le relais à ma femme pour la vente" explique-t-il. Mais peu importe, Romain est fier et ravi de rendre ce service aux habitants : "On est le dernier commerce du village même si on n'est pas considéré comme un commerce vital, on est là pour rendre des petits services quand on peut se le permettre. Cela fait partie de la vie d'un restaurant. C'est participer à la vie du village".

Le restaurant vend également du pain mais uniquement sur réservation. Il faut commander 48 heures avant au 02 47 52 95 05.

Un beau succès

Chaque week-end, les clients sont de plus en plus nombreux : "La première fois on en a vendu 20, le week-end d'après 40, 45 une semaine plus tard et le week-end d'après 70 ! Ce week-end de Noël c'est plus calme mais on sait que ça va repartir début janvier".

Cette initiative donne le sourire à la maire de Neuillé-le-Lierre Blandine Benoist : "Tout commerce est important pour une petite commune, sinon on devient très vite une ville dortoir et ça c'est ce que les maires redoutent de plus en plus". La mairie reste à la recherche d'un repreneur pour la boulangerie du village de 800 habitants : "ça va pas se faire en trois, ça demande un peu de temps" précise-t-elle "donc l'initiative c'est que du positif pour la commune".

