Indre-et-Loire : la Cabane, lieu de rendez-vous pour les matchs des Bleus

Au Mondial hier soir la France jouait contre la Pologne pour les huitièmes de final. Les Bleus se sont qualifiés en quarts de finale grâce à un doublé de Mbappé et un but de Giroud, qui avec 52 buts en équipe de France, le tourangeau bat le record de Thierry Henry ! !

Même si les Polonais ont marqué un but, hier en fin d'après-midi, le club de l'association sportive de la vallée du lys fêtait avec joie la victoire des Bleus. Dans la "cabane", il faisait nettement plus chaud que les températures extérieures !

Les joueurs du club, petits et grands, soutenaient ensemble les Bleus avec une collation et des boissons. Et pour Alex, joueur chez les seniors, c'est même mieux que dans les bars. "On a fait un match de foot et après on se retrouve tous ici. C'est convivial."

Avec 52 buts, l'ancien Tourangeau Giroud bat le record de Thierry Henry. Ça ne laisse pas Titouan indifférent. "Bam ! C'est la nouvelle génération, faites de la place. La fierté et la fierté du maillot."

Cédric est venu avec ses deux fils. Il a de la peinture bleu blanc rouge sur les joues, un maillot des Bleus et même un chapeau tricolore ! C'est avec émotion qu'il vient soutenir la France à la "cabane". " Partager ces moments là tous ensemble, c'est énorme. La Cabane, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire : on sait qu'on arrive, on ne sait pas quand on repart. C'est sacré, comme dit mon fils."

C'est ici que le club se retrouve pour regarder le match. Un endroit important pour le club. © Radio France - Laurette Puaud

Convivial, le mot de la soirée

Avoir de la convivialité dans cet espace, c'était le souhait du président de l'association Philippe Schnell. "On fait ça pour l'ambiance parce qu'ici, le club, c'est avant tout familial et convivial. C'est aussi notre devise. Et quand il y a des événements comme ça, tout le monde se retrouve pour boire un coup. On regarde le match ensemble. C'est bon pour l'ambiance, pour la convivialité."

Les joueurs de l'Association sportive de la Vallée du Lys savent déjà qu'ils se retrouvent samedi prochain pour soutenir les Bleus en quarts de finale, contre l'Angleterre. À la Cabane, évidemment.