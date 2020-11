Indre-et-Loire : la chasse demeure interdite mais la préfecture autorise des battues de régulation

En raison de la prolifération de certaines espèces, et des dégâts dans les cultures, la préfecture d'Indre-et-Loire autorise des battues de régulation d'espèces. La chasse de loisir et la chasse à courre demeures interdites.

La préfecture d'Indre-et-Loire, dans un arrêté du 6 novembre, vient d'autoriser les battues de grands gibiers et de certaines espèces afin de limiter les dégâts dans les cultures, prévenir les épizooties et empêcher les accidents de la circulation. La chasse de loisir et la chasse à courre restent interdites.

Ces actions de chasse encadrées et ciblées, devront se dérouler dans le respect des gestes barrières. Il n'y aura pas de rassemblements de chasseurs avant et après les battues. Les gestes barrières sont imposés et un registre des participants sera obligatoire. "Les mois de novembre, décembre et janvier sont les mois les plus importants en terme de régulation" explique Alain Belloy le président de la fédération départementale de la chasse. "Cet arrêté était nécessaire pour protéger les cultures, surtout des sangliers".

L'arrêté prévoit des battues ou actions de chasse pour les sangliers, corvidés, pigeons et cervidés.