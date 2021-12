Indre-et-Loire : la colère des clients d'orange contre les changements de forfait "imposés"

C'est un litige qui représente 8% des demandes faites à l'UFC Que Choisir 37 ! Le changement de forfait sans l'avoir demandé, une pratique qui est de nouveau d'actualité avec l'arrivée de la 5G. La mésaventure est arrivée à cette habitante de Romorantin dans le Loir-et-Cher. Marie, 70 ans, s'est aperçue du changement de son forfait sur ses factures il y a un mois. "Au mois d'octobre, j'avais 70 GO et la fibre, et au mois de novembre, 120 GO, 5G et fibre. Avec un surcoût de près de 3 euros par mois". Marie explique "n'avoir rien demandé. Il me l'ont mis d'office, c'est de l'abus".

Une information perdue au milieu d'autres emails commerciaux

Mais lorsqu'il s'agit de téléphonie et d'Internet, l'opérateur a le droit de changer votre offre si elle est sans engagement, mais il doit vous en informer un mois à l'avance, et vous laisser 4 mois pour la résilier sans frais, ni pénalités. Mais cette information passe parfois inaperçue pour les consommateurs. "La loi ne prévoit pas dans quelles conditions, cette information aux clients doit se faire" explique Marielle Garrigue, conseillère à UFC-Que Choisir 37. "Elle se fait parfois par un courriel, au milieu d'autres informations". Si vous estimez avoir été mal informés, vous pouvez faire appel au service client de l'opérateur. Vous faire accompagner par une association de consommateurs ou recourir au médiateur des télécommunications électroniques.

Orange de son côté explique qu'elle a déployé une nouvelle gamme mobile en octobre 2021. Pour la très grande majorité de nos clients, leurs forfaits ont été enrichis à cette occasion sans changement de prix. Mais dans le cas contraire, conformément à la loi, nos clients furent informés du changement et avaient la possibilité de retrouver leur offre initiale.