Indre-et-Loire: la colère des petites communes contre les opérateurs d'antennes 4G

Le gouvernement veut parvenir à à une couverture très haut débit pour tous d'ici fin 2022. Pour cela, la loi Elan a réduit considérablement les délais imposés aux opérateurs entre le dépôt de leur dossier d'information auprès des maires et le dépôt de leur demande d'autorisation d'urbanisme pour l'installation d'une implantation radioélectrique. La loi a réduit aussi le délai pour le début des travaux. Du coup, les opérateurs ont pris à bras-le-corps ce désir d'accélérer l'implantation de la 4G et en Indre-et-Loire ils ont engagé un véritable bras-de-fer avec les communes.

Cinq Mars-la-Pile, Channay-sur-Lathan, Saint Michel-sur-Loire ou encore Véretz, sont en pleine bagarre avec des géants comme Bouygues, Free, SFR ou Orange. Car ces opérateurs font le forcing pour implanter de nouveaux pylônes 4G et certains déposent même des recours devant les tribunaux administratifs contre les refus de permis de construire des maires.

A Channay-sur-Lathan, les habitants qui ont d'ailleurs signé une pétition ne veulent pas d'une antenne 4G à l'entrée de la commune, là où un nouvel opérateur veut, lui, s'implanter. Il refuse de s'installer sur une antenne déjà existante, là où d'autres opérateurs font déjà fonctionner la 4G+

On a une entrée de village en terme de paysage rural et agricole qui est magnifique et rare. Pour nous, une antenne sur cette entrée ne correspond pas du tout à ce qu'on aimerait développer comme image des territoires -Isabelle Mélo, la maire de Channay