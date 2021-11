Indre-et-Loire : la course à la troisième dose s'intensifie

Depuis l'annonce du président de la République mardi dernier, concernant la dose de rappel comme condition pour les personnes de plus de 65 ans pour conserver leur passe sanitaire (au-delà du 15 décembre), les prises de rendez-vous dans les centres de vaccination du département ont largement augmenté. En une semaine 3000 personnes de plus de 65 ans ont déjà reçu une troisième dose en Indre-et-Loire selon l'ARS.

On est passé de 200 à 600 rendez-vous par jour"

Du côté de Joué-les-Tours, le centre de vaccination installé au gymnase Marcel Cerdan a vu sa fréquentation tripler depuis le début de la semaine. Une dynamique positive selon Laurent Salsac, vice-président de la communauté professionnelle de santé de Tours. " Il y a une nette augmentation des prises de rendez-vous. On est passé de 200 rendez-vous par jour à un peu plus de 600 rendez-vous. C'est une mobilisation rassurante car on sait qu'à partir de six mois la capacité du vaccin diminue un petit peu chez les personnes de plus de 65 ans".

Installé au gymnase Marcel Cerdan, le centre de vaccination de Joué-les-Tours est ouvert trois jours par semaine. Six infirmières et deux médecins prennent en charge les patients. © Radio France - Jean Rinaud

Garder le pass sanitaire

Nicole retraité de 85 ans est venu faire sa dose de rappel un peu en trainant les pieds. Pour elle sa seule motivation est de pouvoir conserver son pass sanitaire après le 15 décembre. " Je veux sortir, je veux me promener, c'est uniquement pour ça, et ne pas me retrouver enfermer. Je ne sais pas si je l'aurais fait sinon, car c'est plutôt contraignant. On va en avoir combien à faire comme ça?".

Un risque sur dix de décéder du Covid à l'âge de 60 ans

Pourtant, selon Laurent Salsac, cette troisième dose est plus qu'essentielle pour les personnes âgées à un moment où l'épidémie repart à la hausse. "_Passé 60 ans, on a un risque sur dix de décéder du covid. Attendre c'est prendre le risque d'affaiblir un peu plus son système immunitaire et de développer la maladie qui est en augmentation dans le départemen_t".

Le centre de vaccination de Joué-les-Tours va proposer dans les semaines à venir des rappels à domicile pour les personnes de plus de 80 ans ne pouvant pas se déplacer.