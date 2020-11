Indre-et-Loire : la CPAM reste ouverte uniquement sur rendez-vous pendant le reconfinement

Les accueils de la CPAM restent ouverts au public, uniquement sur rendez-vous, pendant le reconfinement. La Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire explique dans un communiqué vouloir assurer ses "missions de service public", "tout en limitant les situations de contact propices à la propagation du Covid 19".

Vous pouvez donc prendre rendez-vous dans l'un des cinq centres tourangeaux : Tours, Amboise, Joué-lès-Tours, Loches et Château-Renault. La prise de rendez-vous se fait en ligne, sur votre compte personnel ameli, ou en appelant le 3646. Il est également possible de prendre rendez-vous par SMS, au 06 67 26 12 64, en indiquant son numéro de sécurité sociale, son nom et prénom, et le motif du rendez-vous.

Les rendez-vous se font en présentiel, en respectant les gestes barrières, notamment le port du masque. "Il est demandé à chacun dans la mesure du possible d'apporter un stylo et de se déplacer sans accompagnant", précise le communiqué. Des rendez-vous téléphoniques sont également proposés.