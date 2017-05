Indre-et-Loire : la déclaration de revenus s'effectuera uniquement sur internet d'ici 2 ans

Journée spéciale Impôts ce mercredi sur France Bleu Touraine. On compte 338.000 foyers fiscaux en Indre-et-Loire. Ils effectuent pour moitié leur déclaration par internet. Mais d'ici 2 ans, les services fiscaux n'accepteront que les déclarations sur internet.

France Bleu Touraine vous propose ce mercredi une journée spéciale impôts, alors que les déclarations de revenus sont arrivées chez tous les tourangeaux. Vous pourrez poser vos questions dans l'émission" Les Experts", dès 9 heures du matin aux agents des impôts. En Touraine, vous avez jusqu'au 17 mai pour envoyer ou déposer votre déclaration de revenus à la direction des services fiscaux. Et jusqu'au 30 mai pour faire votre déclaration en ligne.

En 2019, toutes les déclarations devront être réalisées sur internet en Indre-et-Loire

Aujourd'hui 50% des contribuables utilisent Internet pour déclarer leurs revenus ce qui représente 167.000 foyers fiscaux sur 338.000 en Indre-et-Loire. Jusqu'ici, la direction des services fiscaux était plutôt souple sur les déclarations en ligne. Elle va maintenant être plus sévère puisque la loi prévoit qu'en 2019, il ne doit plus y avoir aucune déclaration sur papier. Sauf dérogation bien sûr, par exemple pour les personnes qui en milieu rural n'ont aucun accès à Internet ou pour les personnes âgées qui ne savent pas se servir du Web. Dans ce cas, il faut que vous fassiez un courrier aux Impôts pour les en informer. Hormis ces exceptions, cette année tous les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse 28.000 euros doivent obligatoirement déclarer en ligne. En 2018, on passera à 15.000 euros, et en 2019, il n'y aura plus aucun seuil. Aujourd'hui, les contribuables tourangeaux semblent avoir compris la consigne puisque près de 70% de ceux qui sont concernés par le seuil des 28.000 euros ont déjà rempli leur déclaration en ligne.

Des permanences pour les personnes qui ne maîtrisent pas ou n'ont pas internet

Pour tous les autres, s'ils ont besoin d'un coup de main, la direction des services fiscaux a ouvert trois permanences en Indre-et-Loire. A Tours rue Edouard Vaillant, à Amboise place Richelieu, à Chinon boulevard Paul-Louis Courrier, et à Loches avenue des Bas-Clos. Tous les jours de la semaine, sauf les jours fériés, les mercredis et les vendredis après-midi, des volontaires vous aideront à faire votre déclaration en ligne.

La réforme de l'impôt à la source verra-t-elle le jour ?

En marge de la campagne de déclaration de revenus, il faut rappeler qu'au premier janvier 2018, l'impôt à la source deviendra une réalité. Sauf si le nouveau président de la république en décide autrement. Toutes les entreprises devront intégrer dans les feuilles de paie l'impôt dû par leurs salariés. Comment se prépare cette révolution? Plutôt sereinement selon Eric Raimbault, le directeur du Pôle Gestion Fiscale en Touraine.