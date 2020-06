Indre-et-Loire : la députée LREM Fabienne Colboc demande la réouverture des discothèques avant septembre

Fabienne Colboc signe une tribune avec 38 autres députés de la majorité. Dans ce texte très critique, la députée LREM de Chinon demande que les discothèques soient traitées comme les cinémas et autres centres de vacances, casinos et salles de jeux. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier en effet, on apprenait que celles-ci ne pourraient rouvrir, au mieux, qu'en septembre, en raison de la crise sanitaire, alors que les cinémas, par exemple, ont eux pu rouvrir dès ce lundi.

"Ça permettrait de réguler ce monde de la nuit et de la fête" - Fabienne Colboc, députée LREM

Fabienne Colboc parle d'une décision injuste, qui aura "de lourdes conséquences économiques et humaines". "On la comprend pas, on la comprenait tant que tout le monde était logé à la même enseigne. Surtout qu'il y a toutes ces soirées sauvages, ces soirées privées, où là, il n'y a aucune précaution prise, aucun geste barrière mise en place, donc ça permettrait de réguler ce monde de la nuit et de la fête".

Pour elle en plus, "c'est un secteur qui a déjà l'habitude de travailler avec des réglementations importantes. Les professionnels ont l'habitude des contraintes réglementaires, sanitaires, administratives, ils pourraient s'adapter complètement".

Avec la quarantaine d'autres députés, elle demande donc à l'Etat de revoir sa copie, et d'accélérer le déconfinement des discothèques, qui emploient 43 000 salariés en France, environ 100 000 si l'on inclue les employés de sociétés extérieures qui assurent notamment la sécurité.