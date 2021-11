Indre-et-Loire : la flambée des demandes en bois de chauffage, moins cher que le gaz ou le fioul

Avec les températures hivernales, rien n'est plus réconfortant qu'un feu de cheminée. Mais en plus du confort, certains Tourangeaux se tournent vers ce mode de chauffage, face à la hausse des prix du gaz, de l'électricité et du fioul. En Indre-et-Loire, les fournisseurs de bois voient la demande augmenter et leurs délais de livraison rallonger.

Une solution temporaire pour faire baisser la facture d'énergie ?

"On a des nouveaux clients qui essaient de baisser leur facture de chauffage, mais aussi des clients fidèles qui augmentent les quantités pour se chauffer davantage au bois", remarque Gérald Flet, basé à Orbigny, dans le Lochois. Le fournisseur note une hausse de près de 10% de sa demande.

"A voir si ça dure dans le temps ou si c'est simplement un effet de crise", nuance-t-il. "Effectivement, se chauffer au bois revient moins cher, par contre, il faut toujours une certaine présence pour alimenter la cheminée ou le poêle. C'est plus contraignant qu'une chaudière à fioul ou à gaz". Cela nécessite également un ramonage régulier.

Moins de bois et des délais de livraison qui doublent

Didier Cognard, exploitant à Cléré-les-Pins, ne peut pas servir de nouveaux clients, car ses volumes en stock ont baissé. "On a coupé moins de bois à cause des confinements. Tout le stock de bois séché pendant deux étés risque de partir cet hiver. Je pense même qu'on va attaquer le bois de l'année d'après", estime-t-il.

S'ajoute à cela la hausse des quantités demandées. "Avec la crise sanitaire et le télétravail, les gens restent davantage chez eux et se chauffent plus. Sans compter les températures de l'hiver dernier, certains ont chauffé d'octobre à mai". Ses carnets de commande sont pleins, avec des délais de livraison qui ont doublé. "Je regrette que beaucoup attendent la mi-novembre pour se faire livrer. Plus le consommateur s'y prend tôt, mieux c'est pour tout le monde. Il a a garantie d'avoir du bois si jamais, et pour nous, ça évite les embouteillages dans les livraisons", appelle-t-il.