Indre-et-Loire : la fréquentation de la Loire à Vélo en hausse de 27% en juillet

Depuis la sortie du confinement, la pratique du vélo a le vent en poupe et la Loire à Vélo en est la parfaite illustration. En région Centre Val-de-Loire, la fréquentation des circuits de la Loire à Vélo a augmenté de +27% en juillet dernier par rapport à juillet 2019. France Bleu Touraine est allée vérifier sur l'un des parcours les plus appréciés par les cyclistes, le trajet Tours-Savonnières-Villandry.

Savonnières est une étape incontournable pour ceux qui font la Loire à Vélo en Touraine. Carole et Théo vivent à Paris. Ils sont arrivés à Tours en train le matin et ont aussitôt enfourché leur vélo, pas surpris de voir autant de monde sur le parcours.

On se doutait qu'il y aurait du monde à vélo, on est quand même le 1er août, et puis c'est plaisant de revoir du monde aussi après ces longs mois de confinement -Carole

Depuis deux mois, je fais du vélo dans Paris, le trajet de Montparnasse à Austerlitz, c'est infernal. Ici c'est reposant, vachement plus calme -Théo

Carole et Théo, deux jeunes parisiens, contents de ne pas faire provisoirement de vélo à Paris © Radio France - Denis Guey

L'objectif de Carole et Théo est de rallier Nantes en 6 jours. Nantes, la ville d'où viennent Bernard et Bénédicte, deux retraités en pleine forme qui n'ont pas choisi la facilité.

On prévoit un tour du Grand Ouest. Depuis Tours, on va donc remonter vers la Normandie, puis la Bretagne, voir le Mont Saint Michel, et revenir sur Nantes par le canal de Nantes à Brest. 27 étapes pour 1500 kms! -Bernard

Sur la Loire à Vélo, on rencontre aussi des Belges. Cette famille habite le petit village de Tontelange, dans le sud-Belgique. Nicole et Denis, les parents, et Charlotte et Sylvain, leurs deux enfants. Ils ont loué des vélos à Tours et ont décidé de faire un tronçon de la Loire à Vélo de manière complètement improvisée.

Avec le crise du Covid, on s'est dit qu'une promenade en plein air ne pouvait faire que du bien, faut profiter de la belle nature! -Denis

Sylvain dit que "c'est cool et çà me plait bien". Pour Charlotte, "les paysages sont agréables, c'est un bel endroit"

Cette famille belge a décidé de ne faire à vélo que le parcours entre Tours-Saumur, aller et retour, et de reprendre sa voiture ce lundi pour aller visiter Azay-le-Rideau et Chinon.