Depuis 15h mardi après-midi, la neige tombe sur le département d'Indre-et-Loire toujours classé par Météo France en alerte orange neige et verglas au moins jusqu'à mercredi 7 février 6h du matin. Il n'y aura à nouveau pas de ramassage scolaire mercredi. Le trafic des trains reste perturbé.

Indre-et-Loire, France

Situation quasi-normale pour l'instant sur l'Indre et Loire malgré la neige. L'Indre et Loire est toujours en vigilance orange neige et verglas jusqu'à mercredi 06H00.

Sur les routes, traitées par les agents du Département, vous devriez pouvoir rentrer sans trop de problème mais en adaptant votre conduite. les gendarmes d'Indre-et-Loire vous conseillent d'adapter votre conduite, de réduire la vitesse et de garder vos distances avec les autres véhicules. Privilégier le frein-moteur et éviter toute conduite brusque pour rentrer en toute sécurité.

Les transports scolaires sont toujours suspendus jusqu'à nouvel ordre dans le département et donc pas de cars scolaires demain mercredi.

Par contre, la situation se complique pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes : leur circulation est interdite depuis 14h ce mardi après-midi, entre l'échangeur n°12 au nord d'Orléans et la limite avec la région parisienne, des itinéraires de contournement sont prévus pour les poids lourds qui doivent se rendre au nord de Paris.

Sur les rails, la météo continue de provoquer pas mal de retard et même des annulations notamment de Paris en direction du Sud-Ouest et de Bordeaux vers l’Ile de France : tous les trains roulent à vitesse réduite pour éviter tout incident technique.

Pour le tram et les bus de Fil Bleu, tout devrait se dérouler sans problème : des agents vont travailler toute la nuit pour maintenir les rails du tram en état en faisant circuler une rame vide pour éviter et prévenir les risques de gel, pour l'alimentation au sol un anti-gel a été versé sur les rails pour éviter là aussi tout risque. Sur les lignes de bus, des équipes d'agents vont être mobilisées très tôt avant de lancer les premiers bus pour s'assurer de l'état des parcours. Ce plan de circulation par temps de neige sera ajusté au fur et à mesure de la journée en fonction de la météo.

La préfecture d'Indre-et-Loire a réquisitionné un deuxième gymnase pour les sans-abris : depuis vendredi, à la veille du weekend, la Préfecture avait déjà réquisitionné le gymnase Racault à Tours pour pouvoir accueillir tous ceux qui ne trouvaient pas de place au 115 le numéro d'urgence. Le dispositif est renforcé à partir de ce soir mardi 18h30 avec un deuxième gymnase réquisitionné à Saint Avertin pour accueillir principalement les femmes et les enfants. Ces gymnases sont gérés par la Croix Rouge et l'association Emergence.

