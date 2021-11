Tours : la pénurie de consoles de jeux favorise les arnaques sur internet

Si vous souhaitez offrir une console de jeu dernière génération à votre enfant ou à votre famille pour noël, et bien il va falloir s'armez de patience. Que ce soit la PlayStation 5 ou la Xbox X, les deux consoles sont quasiment introuvables depuis plusieurs mois. La cause : une pénurie de semi-conducteur de plus en plus importante qui fait exploser les délais de livraisons.

Des consoles revendues trois fois leur prix sur internet

Face à l'impatience des consommateurs désespérés de ne pas trouver leur console, les phénomènes d'arnaques se multiplient. Certaines personnes font tout pour rafler le maximum de consoles, afin de les revendre deux à trois plus cher sur des sites comme le bon coin. Ces personnes qui surfent sur ce phénomène sont appelés des scalpers.

On a une personne qui a acheté sa huitième console en un mois

À la FNAC de Tours ces individus sont bien repérés. Selon un vendeur qui a voulu garder l'anonymat, ils sont une dizaine à commander régulièrement les consoles dès quelles sont disponibles pour ensuite les revendre au prix d'or. " On a une personne qui a commandé sa huitième console en un mois. C'est un vrai business. Le problème, c'est qu'on ne peut pas leur refuser la vente. Pourtant, ce sont tout sauf des vrais joueurs. Une PS5 standard qui vaut 500 euros, ils peuvent la revendre pour 1500 euros, on en trouve même à 3000 euros", affirme un vendeur qui a voulu garder l'anonymat.

Pour ne pas se faire repérer l'arnaqueur aussi appelé "Scalper" va utilise plusieurs ruses bien particulières selon le vendeur. " Très souvent on se retrouve avec le même nom de famille car la personne envoie une fois son frère, une fois sa mère, une fois sa sœur. Il va aussi changer son adresse de livraison. Du coup on se fait souvent avoir. On voit tellement de monde dans la journée".

Les scalpers nous volent des consoles

Au magasin de jeux vidéos dynamite Games, rue Nationale à Tours, pas question de se faire avoir selon le gérant Julien Brulé. En moyenne ce passionné de jeux vidéos reçoit une PlayStation 5 par mois, il met donc en place une liste d'attente pour ne pas pénaliser ses clients. "Ça me permet de voir si il n'y a pas plusieurs fois le même nom, car je considère que les scalpers nous volent nos consoles, c'est de la spéculation, c'est tout sauf légal. Autant faire plaisir à des familles qui recherchent vraiment la Playstation pour y jouer".

Depuis le mois de septembre, le magasin de jeux vidéos Dynamite Games à Tours ne reçoit plus qu'une seule Playstation 5 par mois. © Radio France - Jean Rinaud

Une seule PS5 livrée chaque mois

Depuis septembre, le vendeur de jeux vidéos ne reçoit plus qu'une seule console Playstation 5 par mois. Pour lui la pénurie qui a commencé il y a un an est bien présente et n'est pas prête de s'arrêter. " On est vraiment pas rassuré, les fournisseurs ont annoncé que la crise allait durer encore longtemps. Et là Nintendo a annonce une pénurie de console Switch pour Noël. Ça touche vraiment tous les secteurs. Heureusement que je propose des jeux vintage", concède le gérant.

Un groupe d'entraide pour trouver sa Playstation

Gaëtan est Tourangeau et lui a pris trois mois avant de réussir à trouver une PS5. Fan de jeux vidéos le jeune homme de 33 ans a longtemps cherché dans tous les magasins sans succès. Ne voulant pas céder aux consoles revendues plus chères par les scalpers sur internet, l'homme a décidé de rejoindre la page "Stock PS5 France" sur facebook. Un groupe d'entraide qui permet de connaître les lieux susceptibles de proposer des consoles de jeux. " C'est formidable j'ai pu trouver ma console avec l'aide du groupe. On se donne des conseils et bons plans en fonction de notre localisation pour ne pas tomber dans les bons plans. Dès qu'il y a du stock dans les magasins on essaye de le faire savoir", précise Gaëtan.

Une problématique qui n'est pas prête de s'arrêter puisque selon les fournisseurs de console de jeux, la crise de composants devrait perdurer jusqu'en janvier 2023.