Indre-et-Loire : la piscine d'Avoine ferme ses portes, la réouverture de celle de Chinon incertaine

Nouveau coup dur pour les habitants du Chinonais, il n'y a plus aucune piscine du territoire ouverte. Après la fermeture pour quatre mois de celle de Chinon, la piscine d'Avoine vient de fermer ses portes ce mardi 18 avril. La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire indique qu'il ne s'agit pas d'une question de sobriété énergétique, mais d'un manque de personnel.

Depuis quelques mois, l'établissement était en sous effectif, à cela s'ajoute les arrêts maladies de deux maîtres-nageurs, la fermeture est inévitable assure Jean-Luc Dupont, le président de la Communauté de communes. "Donnez-moi quelles solutions j'ai devant moi. Je ne prends pas quelqu'un pour balayer la rue, je prends quelqu'un pour encadrer des gens dans un équipement aquatique qui est naturellement avec des risques. Il faut des gens habilités, formés, avec des diplômes, et malheureusement quand je ne les ai pas, comment je fais ?" se demande le maire de Chinon qui explique rechercher de nouvelles recrues depuis. "Si j'étais le seul équipement de France et de Navarre face à ces difficultés, je me dirais qu'on n'est pas bon, mais malheureusement ce problème, il est partagé par de nombreux collègues à l'échelle nationale", ajoute Jean-Luc Dupont.

Un manque de 5.000 maîtres-nageurs en France

Une pénurie de personnel présente depuis 30 ans selon le Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs. "On parle même de pénurie grave. Il manque plus de 5.000 maîtres-nageurs, et cela depuis des années. D'une part, c'est la formation, car les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte le problème. D'autre part, ce sont les salaires qui sont dérisoires par rapport à la responsabilité pénale, administrative et hiérarchique qui pèsent sur le maître-nageur. En cas de décès, de noyade, la peine peut aller jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende, ce qui entraîne aussi une condamnation au civil et à la réparation qui peut atteindre plusieurs millions d'euros," précise le secrétaire adjoint du syndicat.

A cela s'ajoute, les heures qui s'accumulent avec notamment "le temps de mise en tenue de bain, le temps de préparation des cours, ce qui ramène le maître-nageur à travailler au moins 45 heures par semaine, en plus de maintenir sa condition physique pour secourir les gens", indique Axel Lamotte. Une pénurie qui s'accentue aussi avec la fermeture des piscines liée au contexte énergétique et économique. "Cela démotive les équipes. En plus, les usagers vont se retourner vers d'autres piscines et vers d'autres activités. Et ça devient fastidieux de surveiller trois personnes, quand d'habitude il y en a 200 à 300." assure encore le syndicaliste.

La réouverture de la piscine de Chinon incertaine ?

Le manque de personnel dans le Chinonais pourrait bien avoir des incidences sur la piscine de Chinon. Fermée depuis le 30 décembre 2022, elle doit rouvrir le 2 mai. "J'ai déjà fermé Avoine car je n'avais pas le personnel alors que Chinon n'est pas ouvert. Donc si je n'ai pas le personnel pour ouvrir Avoine, je n'ai pas le personnel pour ouvrir Chinon", déplore Jean-Luc Dupont.