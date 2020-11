Indre-et-Loire : la police et la gendarmerie assaillies d'appels après l'annonce du confinement

La gendarmerie d'Indre-et-Loire a du gérer un afflux d'appels lors des jours qui ont suivi l'annonce du reconfinement, soit une hausse de 50%. Au commissariat de Tours, on continue d'enregistrer beaucoup plus d'appels pour des demandes d"informations concernant les autorisations de sorties.

Le reconfinement, depuis son annonce par le chef de l'Etat le 28 octobre dernier, mobilise les forces de police et de gendarmerie. Si elles sont chargées de contrôler les autorisations de sortie, ce n'est qu'une partie des missions dévolues aux forces de l'ordre qui assurent aussi beaucoup de missions d'information. Les gendarmes et policiers ont d'ailleurs été assaillis d'appels depuis la fin octobre.

50% d'appels supplémentaires à la gendarmerie et 40% au commissariat de Tours

Le groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire a traité 50% d'appels pendant les jours qui ont suivi l'annonce du reconfinement, soit 450 appels quotidien au lieu de 300 en temps normal. C'était un peu moins que lors du premier confinement, sauf à la compagnie de Tours qui a enregistré autant d'appels supplémentaires que lors du printemps dernier. Au commissariat de Tours, à l'accueil téléphonique, on enregistre toujours entre 30 et 50 appels par jour dédiés au confinement, soit 40% d'appels supplémentaires.

J'ai une maison de campagne, est-ce que je peux changer mon lieu de domiciliation ?

Parmi les questions les plus récurentes : où trouver une attestation de sortie en version papier ? Quelle attestation fournir pour emmener son enfant à l'école ? Quelle case faut-il cocher pour tel ou tel déplacement? Ou encore j'ai une maison de campagne, puis-je changer mon lieu de domicilation ? Aujourd'hui, à la gendarmerie, le volume d'appels est redevenu normal, ce qui permet de désembouteiller les standards des gendarmeries (brigades et compagnies) et gérer les interventions prioritaires. La gendarmerie et la police de Tours qui renvoient pour toute question pratique sur l'appli Tous anti-Covid ou sur le numéro vert Covid mis en place par le gouvernement, le 0800 130 000.