La porte parole du gouvernement Sibeth Ndiaye fait la promotion de l'apprentissage en Indre-et-Loire

Sibeth Ndiaye a notamment inauguré ce jeudi 19 septembre la prépa apprentissage au campus des métiers et de l'artisanat de Joué-lès-Tours.

Sibeth Ndiaye, porte parole du gouvernement et secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre en Touraine le 19 septembre

Joué-lès-Tours, France

Sibeth Ndiaye la secrétaire d'état auprès du premier ministre et porte parole du gouvernement était en Indre et Loire ce jeudi 19 septembre. Au cours de sa visite, elle était d'abord au campus des métiers et de l'artisanat de Joué-lès-Tours pour inaugurer une "prépa apprentissage".

Il s'agit d'une nouvelle formation qui permet aux jeunes qui ne savent pas où s'orienter, ou qui veulent se réorienter, de découvrir des métiers mais aussi d'être mieux accompagnés grâce à des activités sportives par exemple ou des remises à niveau des savoirs de base.

Cette formation dure entre une et dix semaines et se construit au cas par cas. Le but étant d'être ensuite prêt pour intégrer la meilleure section d'apprentissage correspondant au profil du jeune.

Un premier pas avant de commencer un parcours d'apprentissage. "Cela permet de se reconnecter avec un milieu scolaire de manière adaptée", explique Sibeth Ndiaye. "Cela permet aussi l'apprentissage du français par exemple", explique-t-elle.

"Cette prépa va permettre de se forger des savoir-être, des savoir-faire qui permettront de faire réussir ces jeunes une fois qu'ils commenceront l'apprentissage."