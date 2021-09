La Touraine se prépare à accueillir 40 réfugiés Afghans, attendus dans les jours qui viennent. La préfecture d'Indre-et-Loire, la ville de Tours et les différentes associations parties prenantes se sont mises d'accord, ce mercredi 1er septembre, sur le dispositif.

Indre-et-Loire : la préfecture et la ville de Tours prêtes à accueillir 40 réfugiés afghans

Deux semaines après avoir fait acte de candidature pour accueillir des Afghans, la ville de Tours est prête à les recevoir. Le maire, Emmanuel Denis, et la préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus, ont dévoilé ce mercredi 1er septembre, les modalités d'accueil de ces 40 réfugiés attendus dans les prochains jours, a priori en début de semaine prochaine.

Dans un premier temps, ils seront hébergés au CTRO (Centre technique régional omnisports) à la vallée du Cher. C'est là où se trouvait l'ancien centre de formation du Tours FC. Sur place, il y a toutes les commodités : des douches, des lits, un restaurant, une salle de vie. Tout sera géré par Adoma, une association financée par l'Etat.

Un "sas" d'orientation avant la demande d'asile

Pour la préfecture, cette phase est une sorte de "sas" d'orientation, où les réfugiés pourront faire valoir leurs droits et demander l'asile en France. S'ils s'inscrivent dans cette démarche, ils seront orientés vers les CADA (Centres d'accueil de demandeurs d'asile). Sur les 700 places qui se trouvent un peu partout dans le département, il y en a actuellement une cinquantaine de disponibles, ce qui est suffisant. C'est là que d'autres associations rentreront dans le dispositif d'accompagnement, la Croix-Rouge, Coallia... ou Entraide et Solidarités pour ne citer qu'elles.

Enfin, si certains de ces Afghans veulent s'installer de façon plus pérenne, la ville de Tours, seule collectivité du département à s'être manifestée, leur mettra à disposition des logements. Trois sont identifiés pour le moment pour des familles. Et l'un des appartements est déjà réquisitionné pour une artiste, qui arrivera avec son mari et sa fille prochainement.

"Il en va de l'intégration de ces familles, c'est un devoir d'humanité qui s'inscrit dans la déclaration universelle des Droits de l'Homme", explique le maire de Tours, Emmanuel Denis, qui promet également l'ouverture d'une dizaine de places dans le secteur de la petite enfance pour les familles afghanes.