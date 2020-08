Indre-et-Loire : la préfecture impose le port du masque dans les marchés de 13 communes

port du masque obligatoire à cause de la hausse du nombre de contaminations au nouveau coronavirus

La préfecture d'Indre-et-Loire impose le port du masque dans les marchés de plein air, y compris les marchés nocturnes, de 13 communes du département.

Cela concerne, Amboise, Azay-le-Rideau, Bléré, Bourgueil, Château-Renault, Chinon, Joué-lès-Tours, Langeais, L'île-Bouchard, Loches, Richelieu, Saint-Pierre-des-Corps et Sainte-Maure de Touraine. La mesure prend effet à partir de ce mercredi et concerne toutes les personnes de plus de onze ans.

Par ailleurs, l’obligation du port du masque lors des événements à forte concentration de population par arrêté préfectoral sera systématique.

Les contrôles des forces de l’ordre vont être intensifiés. Ils porteront tant sur les établissements (restaurants, débits de boissons, commerces…) que sur la population.

"L’épidémie circule toujours en Indre-et-Loire. Pour éviter un reconfinement partiel voire généralisé, la discipline individuelle et collective dans l’application des gestes barrières reste la meilleure arme contre la propagation du virus" explique la préfecture.