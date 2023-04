Indre-et-Loire : la préfecture met en place une plateforme gratuite pour dénoncer les logements insalubres

La préfecture d'Indre-et-Loire a mis en ligne, depuis le mois de mars, un outil permettant le signalement plus efficient des logements insalubres. Ce site gratuit, baptisé Histologe et accessible via ce lien , permet aux locataires, proches ou propriétaires de dénoncer une situation de mal-logement. "Ça peut être un local loué à des fins d'habitation, mais qui n'est pas réglementaire, par exemple une cave" détaille Claudia Guerreiro-Da Costa, en charge de cette question à la Direction départementale des Territoires. "On peut aussi être sur des situations où on va avoir des logements humides, mal isolés, avec des problèmes d'infiltration. Ce qui caractérise vraiment l'insalubrité, c'est la mise en danger de la santé d'une personne ou des tiers."

ⓘ Publicité

9.000 logements potentiellement insalubres en Indre-et-Loire

Les types de problèmes pris en charge - Préfecture d'Indre-et-Loire

L'outil, accessible via un smartphone, une tablette, ou un ordinateur, permet de faciliter la mise en relation entre la victime potentielle et les services compétents (État, Agence régionale de santé, bailleur social, collectivités, Caf, etc). "L'idée, c'est de faciliter la démarche de l'usager qui n'a pas forcément les compétences pour qualifier les points de danger dans son logement, explique Claudia Guerreiro-Da Costa. "Est-ce qu'on est sur de l'insalubrité ? Sur un logement indigne ? Ou bien sur de l'indécence ? La réponse au questionnaire va permettre d'avoir une pré-orientation vers le service compétent pour traiter la demande." Le formulaire peut être agrémenté de photos ou autres pièces jointes. La préfecture d'Indre-et-Loire estime à 9.000 le nombre de logements potentiellement insalubres. Chaque année, le pôle départemental de Lutte contre l'habitat indigne reçoit une centaine de signalements.