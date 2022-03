Indre-et-Loire : la préfecture recense les hébergements proposés aux réfugiés ukrainiens par des particuliers

La préfecture d'Indre-et-Loire lance le recensement des offres d'hébergement de réfugiés ukrainiens chez des particuliers. La préfète, Marie Lajus, constate que beaucoup de Tourangeaux souhaiteraient proposer d'accueillir des Ukrainiens qui fuient l'invasion russe.

Si c'est votre cas, la première chose à faire, c'est d'informer la mairie de la ville dans laquelle vous habitez, précise Marie Lajus : "on est en train de recenser les capacités d'accueil dans l'hypothèse où la France se retrouverait à devoir accueillir des centaines ou des milliers de personnes, ce qui est une hypothèse assez crédible. Si vous êtes un particulier et que vous pensez pouvoir proposer un hébergement, il faut d'abord le faire connaître à votre mairie, quel que soit l'endroit où vous habitez, en Indre et Loire. Les mairies font remonter à la préfecture l'état des lieux et les préfectures font remonter une synthèse au niveau national".

Ce recensement est réalisé par anticipation, souligne la préfète : "Nous avons connaissance de l'arrivée de familles en nombre très faible à partir de ce week-end, mais en lien avec des familles ukrainiennes déjà installées sur le territoire et donc prise en charge par les proches de ces familles là. Nous n'avons pas à ce jour connaissance d'arrivées plus massives ou d'une organisation de répartition de familles qui passeraient par Paris, par exemple". Les hébergements proposés par les associations et les collectivités font aussi l'objet d'un recensement, évidemment.

Par ailleurs, pour les dons d'argent, de nourriture ou de vêtements, Marie Lajus conseille de passer par les grandes associations qui ont l'habitude d'intervenir à l'étranger, sur des théâtres de guerre.