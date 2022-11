Indre-et-Loire : la prostitution de mineurs n'est pas un phénomène courant mais elle existe en Touraine

L'indre-et-Loire s'organise pour mieux lutter contre la prostitution des mineurs. Un phénomène en pleine expansion grace à internet, même s'il est très difficile de savoir combien de personnes sont concernées. 7.000 à 10.000 mineurs se prostitueraient en France, principalement des filles de 13 à 17 ans, issues de tous les milieux sociaux.

La préfecture d'Indre-et-Loire, le conseil départemental et l'association d'aide aux prostituées "mouvement du Nid" ont réuni ce mardi plusieurs dizaines de spécialistes de l'enfance pour les alerter et les mobiliser sur ce sujet. Des représentants de la justice, de la police et de la gendarmerie ont échangé avec des membres de l'éducation nationale ou d'association d'aide à l'enfance, à Tours. Tous sont d'accord sur un point : la prostitution de mineurs n'est pas un phénomène courant en Indre-et-Loire, mais c'est tout de même un phénomène qui existe.

Au moins 33 prostituées mineures en Indre-et-Loire, selon les services de l'aide sociale à l'enfance

L'aide sociale à l'enfance a recensé en Touraine 33 mineures qui se seraient prostituées entre juin 2021 et juin dernier. Uniquement des filles, agées de 13 à 17 ans et pour la plupart fugueuses ou placées en foyer. Elles se prostituent sous l'emprise d'un petit copain, des stupéfiants ou de l'argent vite gagné. Les clients, trouvés sur internet, les rencontrent dans des hotels ou des Airbnb. Ces filles sont des victimes aux yeux de la loi. Pourtant, elles acceptent difficilement de se faire aider, selon Emilie Cole, de l'Observatoire Nationale de la Protection de l'Enfance : "On peut être face à une jeune qui va vous répondre "je gère, laissez-moi tranquille" lorsque vous voulez l'aider et donner cette impression de banaliser ce qui lui arrive. Mais il ne faut pas se laisser tromper, c'est beaucoup plus facile de dire "je maîtrise" plutôt que "je suis victime et en mon for intérieur, je suis totalement effondrée"".

La présidente de l'association France Victimes 37 partage ce constat : "L'activité prostitutionnelle est tellement dure que les mineurs se forgent une carapace qui fait qu'ils sont souvent plus dans la provocation que dans la demande d'aide et de soutien". Selon Catherine Champrenault "la victime n'aura pas le réflexe de demander de l'aide et elle opposera au contraire une certaine défiance vis à vis de l'adulte qui est perçu soit comme un moralisateur, soit comme un agresseur, soit comme quelqu'un qui ne comprend rien à la jeunesse".

Trois hommes qui avaient prostitué des mineures ont été condamnés à Tours, ces deux dernières années

Seuls les proxénétes et les clients peuvent être poursuivis. Trois hommes qui avaient prostitué des mineurs ont d'ailleurs été condamnés, à Tours, ces deux dernières années, toujours en comparution immédiate. Selon Grégoire Dulin, il est important que la justice soit rapide dans ce genre de situation : "on casse un réseau ou un mini-réseau et surtout, on vient rapidement en aide à la victime" souligne le procureur de Tours_. "Ce qui est important, c'est de pouvoir soit les redonner à leurs parents lorsque c'est possible, soit les placer dans un foyer et mieux les prendre en charge, notamment sur le plan psychologique ou psychiatrique. On a eu une condamnation récemment à plus de 30 mois d'emprisonnement ferme pour un jeune majeur dont le casier judiciaire était vierge. Il avait livré sa petite amie à des clients et il récupérait les fruits de la prostitution_".

Cette journée d'échange visait notamment à rappeler aux professionnels de l'enfance les différents signaux qui doivent les alerter. Parmi les signaux qui peuvent interroger, il y a par exemple le fait qu'une jeune fille se mette à porter des tenues beaucoup plus chères que le budget dont elle dispose théoriquement pour s'habiller.