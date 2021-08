Indre-et-Loire : la reconstruction de Maillé après le massacre de 1944, "un message pour l'avenir gigantesque"

Alors que les commémorations du massacre de Maillé du 25 août 1944 se tiennent ce mercredi, la Maison du souvenir consacre une exposition temporaire à la reconstruction du village entre 1944 et 1953. Une période mêlant idéaux de l'époque et réalité du terrain.

C'était il y a 77 ans, le 25 août 1944. Alors que Paris était libérée, la commune de Maillé était rayée de la carte par l'armée allemande. Ses habitants avec. 124 personnes tuées, dont 48 enfants, victimes de la barbarie. 52 maisons brûlées.

"Mais où sont les ruines, les traces de ce massacre ?" Cette question, Romain Taillefait l'a régulièrement entendue, les visiteurs cherchant souvent un parallèle, un lien avec le massacre d'Oradour-sur-Glane. "On a voulu prendre le contre-pied, c'est justement parce que Maillé a été reconstruit sur les lieux mêmes du massacre qu'il y a lieu de s'intéresser à cette période" explique le directeur de la Maison du souvenir.

52 maisons ont été détruites par l'armée allemande le 25 août 1944 - © Maison du souvenir - collection privée

Une période (1944-1953) qui mêle idéaux des urbanistes de l'époque et pragmatisme. "Il y avait cette idée que la France devait aux sinistrés une amélioration du cadre de vie pour réparer les souffrances endurées", raconte Romain Taillefait. "Comme si une réparation matérielle pouvait compenser l'horreur du massacre. Il y a une vraie réflexion des urbanistes qui veulent faire de Maillé un village modèle. On va profiter de la reconstruction pour offrir à la population des équipements, une salle de spectacle ou encore, à proximité de l'école, deux terrains de sport. Sauf que les gens, avant de vouloir faire du basket ou du volley, ce qu'ils veulent c'est surtout un toit sur la tête."

Une stèle en lieu et place d'un monument

Une vingtaine de panneaux racontent ces années où les projets parfois trop ambitieux se confrontent aux besoins essentiels de la population, sans compter la délicate question mémorielle. Un projet de monument voit le jour, mais il va finalement se transformer en simple stèle. "On passe d'une colonne sculptée de 2,50 mètres à une stèle de 30 centimètres de haut, d'une terrible discrétion au cœur de la commune" explique Romain Taillefait. "La mémoire, qui était vraiment une préoccupation importante au début, va peu à peu traduire l'oubli dont va être victime le massacre de Maillé."

Les habitants ont vécu pendant plusieurs années dans ces baraquements en bois - © Maison du souvenir - collection privée

Parmi les documents présentés, une délibération des élus sur la reconstruction formulée quelques jours seulement après le 25 août 1944, "ça témoigne de la très forte résilience, de la volonté de vivre ou plutôt de survivre" estime le maire de Maillé, Bernard Eliaume. Et cette exposition temporaire permet aussi selon lui de jeter un autre regard sur l'histoire de sa commune : "je crains toujours qu'on nous dise "c'est triste". Oui, c'est triste. Mais c'est d'un optimisme, c'est un message pour l'avenir qui est gigantesque. On s'appuie sur ce terrible passé, mais on reconstruit. La preuve est là. La vie a repris. Nous sommes là."

L'exposition est présentée jusqu'en décembre 2021.