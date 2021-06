Indre-et-Loire : la réouverture des piscines fait le bonheur des petits et grands !

Il a fait très chaud ce mercredi, jusqu'à 28 degrés en Indre-et-Loire. Alors forcément pour se rafraîchir et profiter de ce jour de grandes réouvertures, rien de mieux que de passer sa journée à la piscine ! Les piscines ont enfin rouvert à tous les publics ce mercredi 9 juin et notamment celle de La Riche, le Carré d'Ô. Elle était prise d'assaut toute la journée.

Retour des pique-niques et des habitués

Il y avait d'abord les habitués qui avaient hâte, comme Radé à la retraite : "je suis abonné ici depuis huit ans et je venais au moins cinq fois par semaine depuis huit ans" alors à la question "ça vous a manqué ?", Radé balaie d'un énorme "bien sûr !", très fort, pour montrer sa joie de retrouver les longueurs des bassins du Carré d'Ô. Il y a évidemment les familles qui sont là depuis 10h00 du matin et donc la réouverture "on a pique-niqué sur la pelouse extérieure, c'est très agréable de retrouver les piscines plus de 7 mois après, on a l'impression de revivre un petit peu" sourit Jonathan, venu avec sa femme et leur fille.

Je ne savais même plus comment nager - Charlotte, collégienne

Sept mois sans nager, ça peut laisser des séquelles. Charlotte en témoigne, "c'est très bizarre, je ne savais même plus comment nager !" rigole la collégienne de treize ans accompagnée de sa copine Lila. Parmi les autres collégiens qui profitent de leur mercredi après-midi, il y a Issam, venu avec toute sa bande d'amis, "on a fait une sortie à huit pour bien profiter tous ensemble". Les amis enchaînent les sauts dans la piscine, et Joe est le plus souriant d'entre eux. Il a l'air de plus qu'apprécier ce retour à la piscine, "c'est trop bien" dit-il, avec un énorme sourire aux lèvres, "ça me rafraîchit". Avant de rajouter : "à cause du coronavirus, on était bloqués. Là, c'est fini !" Joe espère signer là un retour à la vie normale.

A l’extérieur, les plages et les aménagements extérieurs du Carré d'Ô permettent aux nageurs de bronzer et pique-niquer. © Radio France - Adel Beloumri

A l’extérieur, ils sont plusieurs comme Nadia à profiter des plages et des aménagements extérieurs du Carré d'Ô pour bronzer, "ça tombe bien, il fait beau depuis quelques jours et ça va continuer dans les prochains jours. Alors on va revenir" promet la maman de Lila.

Très bon bilan pour une réouverture

Avec tout ce beau monde venu se masser dans son établissement, Hermann Galvani, le directeur du Carré d'Ô, est ravi : "à seize heures, on est à plus de 250 tickets d'entrée vendus depuis la réouverture (10h00). ça fait une grosse réouverture ! En plus, le temps est clément avec nous et les enfants peuvent venir car il n'y a pas école. Que demander de plus ?". Le directeur de la piscine qui rappelle que le masque est obligatoire jusqu'aux vestiaires et qu'il est obligatoire de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, placé à l'entrée de son établissement.

Jusqu'au 30 juin, le Carré d'Ô de La Riche peut accueillir environ 180 personnes au lieu des 380 habituellement, compte tenu de la jauge de 50% à respecter. Une évolution des jauges est possible d'ici le 30 juin prochain.