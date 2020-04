Indre-et-Loire: la saison de Ligue A de volley ball définitivement arrêtée

La Ligue A masculine de volley ainsi que les autres compétitions professionnelles étaient arrêtées depuis le 13 mars. Et la décision de reprise faisait l'objet d'un bras-de-fer entre les présidents de club et le comité directeur de la Ligue. Les membres du comité ont mis fin à la polémique en votant à l'unanimité des 29 voix la fin du championnat 2019-2020. Textuellement, cette décision s'explique par "le nouveau prolongement du confinement annoncé mercredi soir par l’Elysée, et la volonté de libérer les athlètes".

Voici le texte publié ce vendredi sur le site de la Ligue Nationale de Volley et signé par le président de la LNV Alain Griguer: « Compte tenu d’un déconfinement qui s’annonce incertain et qui sera dans tous les cas long et sûrement pas homogène sur l’ensemble du territoire, du temps de réathlétisation, des incertitudes concernant les réouvertures de salles, nous avons décidé de mettre fin à nos championnats. De plus, il faut penser à nos athlètes et nous sommes incapables de dire dans quel état physique et moral ils auraient pu éventuellement reprendre la compétition. »

Conséquence sportive: le Tours Volley qui était 1er de Ligue A n'est pas sacré champion, le titre n'étant pas attribué, mais il participera à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Comité directeur a également voté (22 voix pour sur 29) le fait de faire monter et descendre une équipe par division conformément au classement arrêté au 12 Mars.

Enfin, la deuxième équipe du classement de Ligue A ainsi que le vainqueur de la Coupe de France seront qualifiées en CEV Cup (C2) . Et seront qualifiées en Challenge Cup (C3) les équipes classées à la troisième et quatrième place du classement.