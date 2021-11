Indre-et-Loire : la série Squid Game source de violence dans les écoles

Depuis sa mise en ligne le 17 septembre dernier sur Netflix, la série sud-coréenne Squid Game n'en fini plus de faire parler. Une série interdite au moins de seize ans dont les scènes violentes, sont désormais reproduites dans les écoles primaires. Une art-thérapeute alerte sur la situation.

La série squid game interdite - de 16 ans est pourtant visionnée par de nombreux enfants dès l'école primaire. La conséquence : des traumatismes et problèmes d'angoisses.

Déjà visionnée par 111 millions de personnes sur Netflix, la série sud-coréenne Squid Game ("jeu du calamar" en français) surfe actuellement sur un succès planétaire. Le résumé de la série : 456 Sud-Coréens, gravement endettés et confrontés à de grandes difficultés sociales, vont être entassés dans un lieu tenu secret pour tenter de remporter 33 millions d'euros, en participant à des jeux d’enfants. Seulement depuis sa sortie en septembre dernier, cette série interdite au moins de 16 ans semble générer un inquiétant phénomène de mimétisme dans les écoles. Karine Lozano, art thérapeute à Ballan-Miré suit notamment une dizaine d'enfants de sept à dix ans depuis le mois d'octobre, traumatisés par la série.

Âgée de neuf ans, cette jeune tourangelle a dessiné ses camarades de classe version Squid Game. - Pierre Deseuf

Une confusion entre fiction et réalité

Il suffit juste de regarder les dessins laissés par les enfants à l'art thérapeute pour se rendre compte du traumatisme. Les mots sont forts " On va mourir, j'aime le sang, j'ai peur", des enfants qui en regardant cette série, sont confrontés beaucoup trop tôt à la mort selon Karine Lozano, art Thérapeute. " Ces enfants ils sont exactement à l'âge où ils commencent à comprendre ce qu'est réellement la mort, il y a donc cette panique de se dire mon père peut mourir, ma mère peut mourir vraiment. Après il y a aussi toutes les interrogations qui vont avec, est-ce que la mort s'est vraiment ça : je sors, je perds, me prends une balle ?. Il y a une grosse confusion entre la fiction et la réalité."

L'art thérapeute Karine Lozano, a déjà reçu une dizaine d'enfants de sept à dix ans, traumatisés par la série. © Radio France - Jean Rinaud

" Dans le 1-2-3 soleil, ceux qui perdent sont frappés

En plus du traumatisme chez certains enfants, les jeux de survies présents dans la série pour adulte sont reproduits dans certaines cours de récréations, ce qui accentue le phénomène de harcèlement. " Ils ont repris le 1-2-3 soleil qu'il y a dans la série car à l'origine, c'est un jeu pour enfant. Seulement là les règles ont changé, ceux qui perdent sont frappés. Du coup l'école n'est plus un endroit sûr".

La question de la mort est souvent la principale angoisse des enfants après avoir visionné la série. - Karine Lozano

Des angoisses et terreurs nocturnes chez les enfants

Résultat une dizaine d'enfants sont aujourd'hui suivis par Karine Lozano, avec une peur de la mort et des angoisses à répétition. " J'ai un enfant qui fait des terreurs nocturnes, il a peur de se coucher le soir car la nuit ça lui provoque de l'anxiété avec les bruits, et il doit se remémorer la série, ce qui est très compliqué pour lui". Pour l'art thérapeute, les principaux responsables de ce phénomène restent bel et bien les parents, elle qui a constaté un accès à internet quasiment libre pour la majorité de ses jeunes patients.

La série elle n'est pas prête de s'arrêter puisque le réalisateur a annoncé il y a quelques jours l'arrivée d'une saison 2.