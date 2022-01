Indre-et-Loire : la SPA de Luynes au bord de la saturation

Durant l'année 2021 la SPA a encore battu des records avec 45 000 animaux recueillis dans l'ensemble de ses refuges. En Centre Val-de-Loire, 3 152 animaux ont été pris en charge dont une grande partie au refuge de Luynes à côté de Fondettes, où la situation est de plus en plus tendue.

La SPA tire la sonnette d'alarme en ce début d'année 2022. Avec plus de 7000 animaux actuellement dans ses refuges, l'association de protection des animaux est déjà saturée. La raison : des abandons toujours en hausse depuis la crise du Covid, et le manque d'adoption, qui ne permet plus d'accueillir de nouveaux pensionnaires.

On est obligé de mettre les chiens par deux ou trois dans chaque box

C'est le cas au refuge de Luynes près de Fondettes. En 2021 il a accueilli 1210 animaux au sein de sa structure, soit 32% de plus que l'année précédente. Un chiffre qu'ils n'avaient jamais atteint auparavant. "Aujourd'hui le refuge est saturé, on est obligé de mettre les chiens par deux ou par trois dans chaque box, on essaye tant bien que mal de pousser les murs. Surtout qu'actuellement avec le Covid la SPA est fermée au public. On ne fonctionne que par rendez-vous ce qui a nettement fait baisser les adoptions", concède Jennifer Gavelle, directrice de la SPA de Luynes.

Avec la saturation du refuge, les chiens sont mis par deux ou par trois dans chaque box. © Radio France - Jean Rinaud

Des raisons d'abandon multiples

Pour ce qui concerne les raisons de la hausse des abandons, elles sont multiples selon Gaetan Dannenberger, salarié au sein de l'association. "Évidemment on ne sait jamais si c'est une vraie raison, mais ce qui revient le plus c'est le divorce, le déménagement et le Covid, car durant le confinement beaucoup ont acheté un animal pour combler l'ennui".

Aujourd'hui l'animal est un peu considéré comme un objet

Aujourd'hui la SPA de Luynes propose une centaine d'animaux à l'adoption, dont les nouveaux animaux de compagnies aussi appelés NAC comme les rongeurs ou les serpents. Des animaux qui subissent aussi une forte augmentation de l'abandon, puisque le nombre d'animaux recueilli a doublé en un an. "Malheureusement aujourd'hui on est un peu dans une société de consommation où l'animal est un peu considéré comme un objet qu'on prend qu'on jette, une forme d'achat compulsif, ce qui est tout sauf normal. Les gens assument de moins en moins aussi le problème de comportement des chiens. Prendre un animal de compagnie c'est un engagement", insiste la directrice de l'établissement.

La SPA de Luynes peut tout de même compter sur ses 17 salariés et 15 bénévoles pour prendre soin des 100 animaux proposés à l'adoption.