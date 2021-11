Indre-et-Loire : la vaccination arrive à domicile pour les plus de 80 ans

Depuis ce lundi 22 novembre, une équipe mobile de vaccination propose de vacciner les plus de 80 ans qui ne peuvent plus se déplacer et qui n'ont toujours pas reçu leur première dose. Un dispositif qui intervient sur l'ensemble de la métropole tourangelle.

Avec l'arrivée de la cinquième vague et l'augmentation du nombre de cas en Indre-et-Loire, la communauté professionnelle Territoriale de Santé de Tours a décidé de mettre en place une équipe mobile de vaccination afin de pouvoir vacciner directement chez eux les personnes les plus fragiles. Cette équipe composée d'infirmiers, vaccine depuis ce lundi 22 novembre, les plus de 80 ans, non vaccinés, ayant de grandes difficultés de mobilité, en raison de leur état de santé ou de leur situation de précarité.

13% des plus de 80 ans non vaccinés

Une priorité en Indre-et-Loire puisque 13% des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés dans le département. En partenariat avec la CPAM et l'ARS, l'équipe mobile de vaccination se déplace deux matinées par semaine directement chez l'habitant avec des créneaux de 45 minutes afin de prendre le temps d'échanger et de rassurer les patients souvent fragiles.

L'infirmière de l'équipe mobile se rend directement au domicile du patient et remplie les papiers avec lui, avant l'injection. © Radio France - Jean Rinaud

Il aurait fallu qu'une ambulance vienne la chercher

Parmi les premiers patients de l'équipe mobile de vaccination, Raymonde, habitante de Joué-les-Tours. Âgée de 98 ans la nonagénaire ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant, elle qui s'est cassée le fémur il y a un an, en tombant chez-elle. Aujourd'hui c'est Jean, son mari, qui s'occupe d'elle à plein temps. Seulement depuis le début de la crise du Covid il n'avait aucune solution pour la transporter dans un centre de vaccination. "Notre maison est surélevée donc il y a des marches. Avec le fauteuil roulant, impossible de descendre les marches. Il aurait fallu qu'une ambulance vienne la chercher".

Il faut le faire pour protéger les autres

Jean a donc fait appel à l'équipe mobile, composée d'un/e infirmier/ère pour vacciner sa femme. Une solution très pratique selon lui : "même si ma femme Raymonde ne peut plus sortir de chez elle, je pense que c'est quand même important qu'elle soit vaccinée. Il faut le faire au moins pour protéger les autres. On n'est pas tout seul sur la terre ".

L'infirmière doit obligatoirement avoir une trousse de secours avec elle, en cas de mauvaise réaction ou effet secondaire suite à l'injection du vaccin. © Radio France - Jean Rinaud

Des personnes souvent isolées

Jessica, 24 ans, infirmière au CHRU de Tours fait désormais partie de la nouvelle équipe mobile de vaccination. C'est elle qui a vacciné Raymonde. Une mission qu'elle affectionne tout particulièrement même si selon elle il faut être beaucoup plus attentif : " on rentre dans l'intimité des gens donc il faut respecter leur vie privée et ne surtout pas les brusquer. On doit les rassurer et leur expliquer ce qu'ils doivent surveiller par la suite car ce sont souvent des personnes isolées". Raymonde, elle, assise dans son fauteuil roulant, en sort ravi : " je n'ai rien senti, ça ne fait pas mal".

Pour les personnes éligibles et intéressées par ce service de vaccination à domicile, il suffit de contacter le secrétariat du CPTS au 06 33 79 47 95. Pour l'instant l'équipe mobile ne se déplace que sur la Métropole de Tours.