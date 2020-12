Indre-et-Loire : la vente et l'utilisation de pétards interdites pour le Nouvel An

En vue des festivités du Nouvel An, la préfète d'Indre-et-Loire a pris un arrêté interdisant la vente et l'usage "d'artifices de divertissements", autrement dit les pétards, fusées et autres engins pyrotechniques, sur l'ensemble du département. Cet arrêté débute ce jeudi à 9h00 et prendra fin samedi à 6h00. Une mesure prise tous les ans à cette période de l'année pour éviter les blessures et les troubles à l'ordre public.