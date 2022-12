Indre-et-Loire : la ville d'Amboise recréée virtuellement pour un jeu vidéo

La ville d'Amboise, star d'un jeu vidéo ! Deux jeunes amis, Adrien, originaire de Touraine, et Valentin, ont lancé en juillet 2020 un jeu vidéo dont l'action se déroule à Amboise : "Nova-Life Amboise". C'est un jeu en ligne gratuit, disponible sur la plateforme Steam . Selon les créateurs, le jeu est le seul rôle-play a avoir été créé de A à Z en France.

Un rôle-play

"Nova-Life : Amboise" est un rôle-play comme on dit dans le milieu du jeu vidéo : "C'est un jeu vidéo de simulation de vie où les joueurs incarnent des personnages et interagissent entre eux" explique Valentin, 19 ans. Les personnages doivent évoluer : "ils arrivent en ville, ils sont dirigés vers des métiers basiques, ensuite ils passent leurs permis et ensuite ils trouvent un métier plus ambitieux : policier, chauffeur de bus, médecin. On reprend beaucoup des codes qui sont utilisés dans la vraie vie". Valentin a imaginé Nova-Life depuis 2015 mais "on ne se doutait pas où ça allait nous emmener" confie le jeune homme. C'est pendant le tout premier confinement en 2020 que la version finale à Amboise a pris vie.

Une ville virtuelle qui s'étend

Les joueurs doivent donc faire évoluer leur personnage dans un quartier pavillonnaire du sud d'Amboise ! La ville parfaite pour ce jeu selon Adrien, alias Islide, le graphiste : "Amboise fonctionnait bien car il y a plein d'éléments historiques, et elle est suffisamment grande pour un jeu. Il y a des immeubles qui font ville et des quartiers pavillonnaires qui font village. Je voulais une ville réelle car ça facilite le travail, on n'est pas obligé de tout inventer". Et il le confie ce n'est pas son origine tourangelle qui a joué en la faveur d'Amboise.

Devant son ordinateur, Adrien modifie et étend tous les jours la ville virtuelle d'Amboise : "Je commence à attaquer bien plus le centre de la ville et il y a quelques semaines j'ai étendu la ville vers le sud, vers la forêt. Jee fais le chemin vers la pagode (de Chanteloup, ndlr) qui devrait être réalisée dans les mois/semaines qui viennent" annonce le jeune homme. "La citadelle" devra, elle, attendre un peu car c'est énormément de travail. "C'est très compliqué. Elle est loin de ce que j'ai commencé, elle est prêt d'une rivière et je ne veux pas faire n'importe quoi. C'est un endroit important pour la ville. Il me faudrait des plans précis pour la réaliser correctement".

Un jeu gratuit

Le jeu est totalement gratuit et il attire de plus en plus. En moyenne, 1000 joueurs se connectent chaque jour sur la plateforme en ligne. Jusqu'à 200 joueurs s'y sont déjà connectés en même temps. Les Youtubeurs s'intéressent de plus en plus à Nova-Life dont Garry's School, un million d'abonnés, qui a testé le jeu dans une de ses vidéos .