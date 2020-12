Indre-et-Loire : la ville de Saint-Pierre-des-Corps offre 900 plantes, almanachs ou repas à ses aînés

Quand la municipalité de St Pierre des Corps renoue avec le portage des cadeaux à "l'ancienne". Pour compenser l'annulation du repas de Noël des aînés, tous les élus, majorité et opposition, ont commencé ce jeudi du porte-à-porte chez les plus de 75 ans pour leur offrir une plante de Noël, un almanach illustré de la Touraine ou un repas de fêtes. Un travail de titan car jusqu'à dimanche 900 personnes âgées doivent être servies. Elles ont choisi par écrit leur cadeau. Pour le livrer, les élus se sont constitués en équipes.

Mickaël Chapeau, adjoint au maire délégué à la culture, explique dans quelles circonstances a été décidée cette opération "portage de cadeaux" aux aînés

Fait exceptionnel en politique, les 9 élus de l'opposition, PS, PCF et écologistes, de Michel Soulas à Cyril Jeanneau, se sont mobilisés pour participer à la livraison avec les élus de la majorité municipale

Il fallait que cela ne soit pas pris comme une opération de communication auprès des plus âgés, c'est pourquoi nous avons demandé à y participer. Que la majorité et l'opposition soient ensemble sur cette opération, dans cette période compliquée, si on peut le faire, on doit le faire -Cyril Jeanneau, conseiller municipal socialiste