Indre-et-Loire : le château de Benais, près de Bourgueil, vendu 800.000 euros aux enchères

La mairie de Boulogne-Billancourt a finalement trouvé preneur pour le château de Benais, près de Bourgueil. Ce château et ses dépendances de 1.039 m² dans un parc arboré de 11 hectares ont accueilli des colonies de vacances jusqu'en 2017.

Le château de Benais a été vendu aux enchères à 800.000 euros, ce mercredi matin, lors d'une vente à la bougie organisée à L'école du notariat, dans le XIIe arrondissement de Paris et sur internet. Il n'y a eu qu'une seule enchère de 10.000 euros. L'identité de l'acheteur est tenue secrète. On ne sait donc pas si il s'agit d'un particulier ou d'une collectivité. En plus du prix d'achat, l'acquéreur devra payer des frais correspondant à environ 15% de son enchère.

Cette vente à la bougie comprenait une clause de surenchère : un nouvel enchérisseur peut donc encore se déclarer dans les 10 prochains jours, à condition de proposer 10% de plus que l'enchère finale. Dans ce cas-là, les enchères reprendraient à partir d'un prix de départ de 880.000 euros.