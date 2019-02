Indre-et-Loire : le colonel des pompiers Patrick Fournier officiellement décoré de la légion d'honneur

Indre-et-Loire, France

Ce mercredi midi, au siège du SDIS 37, le Service d'Incendie et de Secours d'Indre-et-Loire, le colonel Patrick Fournier s'est vu officiellement remettre la légion d'honneur après plus de 40 années au service de la population et de la sécurité civile. Une cérémonie en présence de nombreux pompiers et plusieurs élus venus remercier cet homme qui a donné 40 ans de sa vie aux autres, au secours et à la sécurité civile. Directeur Départemental Adjoint du Service d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire, le Colonel Patrick Fournier, 57 ans, a été au grade de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur lors de la promotion du 1er janvier 2019.

Le colonel des pompiers d’Indre-et-Loire Patrick Fournier, a reçu ce mercredi midi au siège du ⁦@sdis37⁩ à Fondettes la médaille de la légion d’honneur. Après 40 ans de service, il est en retraite depuis le 1er Février 2019. #Tourainepic.twitter.com/9hvJqmyVAU — France Bleu Touraine (@FBTouraine) February 27, 2019

Le colonel Patrick Fournier a été très ovationné au cours de cette cérémonie pour sa simplicité, son dévouement, sa gentillesse, sa disponibilité, son efficacité, sa compétence. Au cours de ces deux discours, un très humoristique, et un autre plus personnel, le colonel Patrick Fournier a laissé échappé quelques larmes en évoquant le combat de sa femme, malade ces 2 dernières années, mais dont la santé s'est nettement améliorée.

Le colonel Patrick Fournier avec son épouse à droite © Radio France - Yohan Nicolas

Il commence sa carrière à Tours et y revient en fin de carrière

Sapeur-pompier volontaire durant 4 années (1978-1982), le Colonel Hors Classe Patrick Fournier est devenu sapeur-pompier professionnel en 1982. Il a été intégré comme sous-lieutenant stagiaire à Tours en 1982, et est devenu ensuite chef des services formation et prévention pendant 5 ans. En 1988, nommé capitaine, il intègre le SDIS du Gers en tant que directeur départemental adjoint. En 1992, il devient Commandant et rejoint la Communauté Urbaine du Mans en qualité d’adjoint au chef de corps, poste qu’il occupera jusqu’en 2004. Il sera ensuite successivement responsable du groupement Rural et responsable du groupement Formation Sport. En 2006, il est nommé directeur départemental du SDIS de la Creuse et obtient le grade de lieutenant-colonel. Après 6 années passées à Gueret, un retour aux sources s’offre à lui et il devient directeur départemental adjoint du SDIS d’Indre-et-Loire en 2012. Il est retraite depuis le 1er Février 2019.

Le colonel Patrick Fournier © Maxppp - SDIS 37

Un pompier impliqué dans la vie associative

En parallèle, le Colonel Hors Classe Patrick Fournier est très impliqué dans la vie associative des sapeurs-pompiers. Délégué à l’Oeuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers pendant de nombreuses années et membre de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Indre-et-Loire, il fait partie de l’équipe de handball d’Indre-et-Loire sapeurs-pompiers (8ème au dernier championnat de France), adhérent à l’ APPSIS (Amicale des personnels permanents du SDIS 37).

France Bleu Touraine tient à féliciter Patrick Fournier pour cette distinction, et à saluer cet homme toujours disponible et à l'écoute.