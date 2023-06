Indre-et-Loire : le comité olympique veut collecter vos archives de sport

Votre grenier regorge peut-être d'histoire du sport français. Les vieilles adhésions sportives, photos de club, billets d'entrées et même peut-être des casquettes cochonou du tour de France ?! Dans la perspective des JO de Paris 2024, les archives départementales à travers la France veulent récolter des documents concernant le sport, sur le même principe que la collecte des archives de la première guerre mondiale, qui a eu lieu entre 2014 et 2018. La campagne a été lancée à Tours, ce vendredi 23 juin.

ⓘ Publicité

Toutes les associations sportives et clubs sont invités à déposer leurs archives. Mais plus largement, chacun d'entre nous est concerné. Des documents poussiéreux dans le grenier, une photo de papy sur un vélo dans les années 60. Ne jetez rien, au risque de hérisser les poils des archivistes. Tout est matière à faire l'histoire explique Lydiane Gueit-Montchal, la directrice des Archives départementales. "Il n'y a pas de limite. On peut donner à peu près tous les documents qui sont relatifs à une pratique sportive. Par exemple, dans ce que nous avons déjà collecté, il y a des documents qui commencent dès la fin du XIXᵉ siècle, avec par exemple le Cercle de voile de Touraine. Et puis, il y a des photographies d'événements sportifs qui ont eu lieu l'année dernière ou il y a deux ans."

La grande collecte des archives du sport est lancée, tous les documents sont acceptés © Radio France - Laurette Puaud

Les archives du sport documentent la société dans le temps © Radio France - Laurette Puaud

Les trophées et objets volumineux ne seront gardés qu'en format numérique. L'un des ambassadeurs de cette collecte, c'est Emmanuel Laurentin, journaliste sur France Culture. Il le voit, le sport documente la société, "c'est formidable. On peut voir grâce aux films sur l'histoire du sport comment les gens s'habillaient sur un terrain de foot, mais on peut voir aussi l'avant match et l'après match. La sociabilité des hommes entre eux ou des femmes entre elles. Comment on fait la fête une fois qu'on a fini le match..."

Des carnets d'entraînement, des comptes rendus ou encore des échanges de lettres avec les fédérations. C'est par exemple ce que le club de natation artistique Synchro Ripault Val de l'Indre, situé à Monts s'est engagé à fournir des archives actualisées qui vont nourrir le travail des historiens d'aujourd'hui et du futur. Eric Alary est lui même historien et professeur aux classes préparatoires du lycée Descartes. "Il y a les images qui reviennent très souvent, souvent un peu les mêmes. Je pense que cette collecte nationale va intéresser tous les fonds. Il va pouvoir enrichir et permettre une diversification des sources et peut être nous obliger, à nous les historiens, nous interroger autrement avec notre grille de questions sur ces archives du sport et qui sont le reflet de l'histoire sociale du pays et de l'histoire culturelle, de l'histoire économique, de la petite économie, de l'histoire politique aussi."

Vous pouvez donc désormais prendre rendez vous avec les archivistes . Ils se déplaceront pour regarder vos documents qui pourront peut être rentrer dans l'histoire.