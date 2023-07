Indre-et-Loire : le covoiturage, un mode de transport plébiscité par les tourangeaux pour les vacances d'été

La journée est classée rouge selon Bison Futé pour les départs pour ce nouveau grand weekend des vacances d'été. Aucun doute que parmi les automobilistes présents sur les routes de France, beaucoup se sont mis au covoiturage. Un mode de transport qui cartonne d'année en année. Pour ces grandes vacances, le leader du secteur, blablacar, table ainsi sur trois millions de trajets. C'est 10 % de plus que l'an dernier.

ⓘ Publicité

Des covoitureurs qui se donnent rendez-vous sur des points de rendez-vous stratégiques, comme au dépose-minute de la gare de Tours. Avec leur paquetage, leur regard cherchant leur futur chauffeur, difficile de ne pas les repérer. Parmi eux, Marie, une étudiante en musicologie de 25 ans, adepte du covoiturage. "Je n'ai pas le permis. On part en vacances à Annecy. Je prends un covoiturage jusqu'à Clermont-Ferrand. On a trouvé un train en promo de Clermont à Annecy, mais entre Tours et Clermont, le train était trop cher", assure la jeune femme. En effet, pour ce premier trajet, elle a payé sa place 25 euros contre une centaine d'euros pour un billet de train.

En plus de l'aspect économique, le covoiturage reste le mode le plus fiable pour Redouane, son chauffeur du jour. "Pour faire, Tours-Montpellier, je prenais au début le train. Trois fois seulement d'ailleurs car il y a eu des problèmes d'inondations, des grèves. Du coup, je prends ma voiture personnelle."

Une prime de 100 euros pour les nouveaux conducteurs

Pour certains c'est aussi l'argument écologique qui justifie leur trajet en covoiturage. Des trajets qui sont aussi l'occasion de faire des rencontres, mais aussi tenir pendant de longs trajets. Une expérience dont Bertrand est un habitué. Cela fait 6 ans qu'il a adhéré à l'un des site de covoiturage. "C'est pas désagréable. L'année dernière, j'ai rencontré un jeune qui revenait des Etats-Unis. Il avait fini 3e au championnat du monde de lancer de frisbee. C'est quand même pas commun", sourit l'homme qui prend la direction de Strasbourg.

Un mode de transport encouragé également par le Gouvernement. Depuis janvier, une prime de 100 euros est versé à tout nouveau conducteur. Elle sera reversée par les plateformes de covoiturage , sous la forme d’un versement progressif : une première partie au 1er covoiturage (25 € minimum). Le reste au 10e covoiturage, dans un délai de 3 mois à compter de son premier covoiturage.