Indre-et-Loire : le cri de détresse d'un maire dont la commune n'a plus de téléphone depuis huit jours

Hubert Hardy le maire de Hommes (Indre-et-Loire) est en colère et inquiet. Depuis le 23 mai, sa commune n'a plus ni téléphone fixe, ni internet, et comme le réseau portable est très difficile, les habitants se sentent coupés du monde.

Oui, c'est un cri de détresse, vraiment, parce que si vous voulez, j'ai des personnes âgées maintenant qui viennent me voir ici à la mairie et qui me disent "on ne peut pas rester comme ça".

Le maire accuse Orange "de le mener en bateau"

Le maire Hubert Hardy a donc contacté France Bleu Touraine dans l'espoir de faire avancer les choses :

"Notre opérateur Orange ne nous a jamais ni averti, ni informé de quoi que ce soit, ni aucune recommandation. Donc on a attendu le premier jour, le deuxième jour et là on s'est inquiété, et j'ai appelé naturellement l'opérateur Orange. Orange ça fait huit jours qu'il me mène en bateau"

Hubert Hardy a également averti les services de la sous-préfecture. S'il en veut à l'opérateur de téléphonie de le laisser dans le flou, il insiste surtout sur le sort des personnes âgées esseulées et trouve le situation "scandaleuse"