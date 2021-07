Indre-et-Loire : le défilé du 14 juillet sera surveillé depuis Cinq-Mars-la-Pile

Ce ne sont pas eux qui ont mis au point la chorégraphie des avions qui vont défiler dans le ciel parisien en ce 14 juillet, mais ce sont eux qui vont assurer leur sécurité ! Les contrôleurs de défense aérienne du CDC de Cinq-Mars-la-Pile seront particulièrement mobilisés ce mercredi pour surveiller ce défilé. CDC pour Centre de Détection et de Contrôle.

La mission, détecter les avions suspects

Ce Centre surveille tout le trafic aérien de la moitié nord du pays, précisément tout ce qui vole au nord d'une ligne La Rochelle/Lyon. Il est capable de détecter un avion suspect, et de l'intercepter au besoin. Cela fait donc des jours que là-bas le défilé du 14 juillet se prépare.

Difficile de compter le nombre d'écrans installés dans la grande salle du Centre. Encore plus compliqué de recenser tous les points qui y clignotent, et qui représentent des avions actuellement en vol. Comme la sergente Océane, il faut donc avoir le coup d'oeil pour repérer un éventuel problème. "On se relaie quotidiennement, environ toutes les heures, de manière à avoir toujours notre regard le plus aiguisé possible et d'être au maximum concentré".

Pas forcément d'intention malveillante

Car son métier, c'est repérer au plus vite un avion qui ne répondrait plus à sa radio, ou qui dévierait de sa trajectoire. Il n'y a pas forcément d’intention malveillante d'ailleurs. Un curieux peut être tenté d'approcher le défilé. Hors Covid, 10 à 12.000 avions survolent la France tous les jours. Le 14 juillet va donc rajouter encore un peu plus de travail à l'équipe du Lieutenant Colonel Quentin Coynel. "Nous avons positionné une loupe sur la zone de Paris, mais ça ne veut pas dire que nous allons nous arrêter de surveiller pour autant toute notre zone de responsabilité, toute la partie nord de la France, parce qu'il peut très bien se passer quelque chose à Mulhouse ou au sud de Brest".

On va traiter le 14 juillet comme un G7

Pour autant, pas plus de stress à gérer, assure le lieutenant Guillaume. "C'est toujours un événement particulier pour nous, mais on va traiter un dispositif particulier de sûreté aérienne du 14 juillet, comme on va traiter un G7 par exemple, donc vraiment assurer la protection de l'événement".

Si un appareil est jugé suffisamment suspect, un avion de chasse ou un hélicoptère peut alors être envoyé à sa rencontre pour l'intercepter, et le forcer à atterrir. Près de 90 contrôleurs de défense aérienne travaillent au CDC de Cinq-Mars-la-Pile. Un Centre ouvert 7j/7, 24h/24.