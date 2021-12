Indre-et-Loire: le Festival Avoine Zone Groove dévoile ses têtes d'affiche

La ville d'Avoine dévoile les têtes d'affiche de son festival d'été, qui aura lieu les 1er, 2 et 3 juillet 2022. Grand Corps Malade et Simple Minds seront notamment sur scène.

Grand Corps Malade ou encore Simple Minds : la ville d’Avoine dévoile les têtes d’affiche du Festival Avoine Zone Groove, qui aura lieu au tout début du mois de juillet 2022, après deux éditions annulées pour cause de pandémie. "Parenthèse douceur et musicale qui annonce l'été" comme le décrit le communiqué, le festival se déroule sur 3 jours. Le 1er juillet, Ofenbach et Skip The Use feront l'ouverture. Grand Corps Malade leur succèdera le samedi 2 juillet avant le concert de clôture, le dimanche 3 juillet, assuré par Simple Minds.

Festival Avoine Zone Groove 2022

La billetterie pour le Festival Avoine Zone Groove ouvre le vendredi 10 décembre. 750 pass promo seront disponibles à 40 euros au lieu de 60 euros pour les trois jours.