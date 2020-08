Indre-et-Loire : le four à poire tapée de Rivarennes parmi les 101 monuments du nouveau Loto du Patrimoine

Stéphane Bern a réservé une bonne surprise aux habitants de la commune de Rivarennes près d'Azay-le-Rideau et aux adhérents de l'association de la poire tapée. Le four en pierre, démonté, et qui n'attend que d'être remonté fait partie des 101 projets retenus lors du prochain Loto du Patrimoine.

Belle surprise pour l'association de la poire tapée à Rivarennes près d'Azay-le-Rideau. Le four de la poire tapée qui a été acquis il y a deux ans fait partie des 101 monuments qui ont été choisis pour bénéficier des fonds du prochain Loto du Patrimoine. L'annonce a été faite hier par Stéphane Bern. Ce four de la poire tapée date du 19ème siècle, c'est un four en pierres qui a été démonté et dont la restauration coûte très cher. Il a été donné par un habitant à l'association de la poire tapée. Philippe Réal est le responsable du projet de réhabilitation. Il ne cache pas son enthousiasme.

Philippe Réal, trésorier de l'association de la poire tapée et responsable du projet de réhabilitation du four Copier

Pour que le four soit entièrement restauré il manque environ 22 000 euros. Pour cette nouvelle édition du Loto du Patrimoine, les joueurs pourront d'abord trouver chez leur buraliste les nouveaux tickets à gratter, à 15 euros, puis, il faudra patienter jusqu'au 9 septembre pour un tirage spécial du Loto classique. Le Loto du Patrimoine avait rapporté 25 millions d'euros l'an dernier.