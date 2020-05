Indre-et-Loire : le marché d'Amboise rouvre vendredi, jusqu'à quand?

Le feuilleton du marché d'Amboise prendra-t-il fin ce vendredi 22 mai? Rouvert le vendredi 15 mai, puis à nouveau fermé sur décision préfectorale pour non respect des gestes barrière, il vient d'obtenir une nouvelle autorisation de rouvrir vendredi 22 mai. Car le maire Christian Guyon a proposé de renforcer encore le dispositif de prévention et de rendre obligatoire le masque pour tous les clients et commerçants. Une nouvelle organisation va encore voir le jour, comme des barrières devant les étals ce qui n'était pas le cas vendredi 15 mai. Et le sens de circulation va être revu et mieux matérialisé. Jusqu'à quand ce dispositif va-t-il tenir? C'est toute la question de ce feuilleton qui, s'il passionne les commerçants soucieux de retrouver du chiffre d'affaire, doit commencer à lasser un peu les Amboisiens.