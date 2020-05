Indre-et-Loire : le marché du dimanche à nouveau ouvert dès le 7 juin à Amboise

C'est un pas de plus vers la vie d'avant à Amboise, après celui du vendredi, le marché du dimanche va pouvoir reprendre dès dimanche 7 juin.

Plusieurs mesures sont prises pour faire respecter les distances et les gestes barrières entre les clients et les commerçants. Le port du masque est obligatoire pour les commerçants et les clients. Des dispositifs pour assurer la distanciation physique sont en place et les étals seront plus espacés.

Plus de place pour les terrasses des bars et restaurants

Par ailleurs, pour soutenir les restaurateurs, notez que la ville a décidé d'accompagner la réouverture des bars et restaurants en leur proposant "l'extension de leurs terrasses quand c'est possible". Ainsi, la place Michel Debré sera fermée de 11h30 à 23h, tous les jours du samedi 6 juin au dimanche 13 septembre 2020.