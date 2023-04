Indre-et-Loire : le métier historique de buraliste " a besoin de se réinventer pour toujours exister "

L'avenir des buralistes est la multiplication des services à proposer. C'est la volonté du président de la confédération des buralistes de France, Philippe Coy, en déplacement en Touraine en cette fin de semaine, venu présenter la deuxième phase du fonds d'investissement pour le développement économique de ces commerces.

ⓘ Publicité

Un fonds qui est a pour objectif de soutenir financièrement l'évolution du métier avec une enveloppe maximale de 33 000 euros pour chaque commerce volontaire. " 60 buralistes ont embrassé ce projet. Evidemment, on est identifié pour le tabac, le jeu et la presse. On peut être le drugstore du quotidien des Français", précise Philippe Coy, invité de la matinale de France Bleu Touraine, ce vendredi.

"Aujourd'hui on peut venir payer sa fiscalité du quotidien. On peut aussi et c'est en test en Indre-et-Loire, installer un DAB. On se réinvente, on s'adapte, on se met au goût de la nouvelle technologie pour être ce facilitateur de nos 10 millions de clients par jour." Le métier historique de buraliste " a besoin de se réinventer pour toujours exister ", ajoute-t-il.

loading