Indre-et-Loire : le nombre d'appels au numéro d'urgence le 112 a progressé de 15% en 2021

En 2021, les sapeurs pompiers d'Indre-et-Loire ont dû gérer un peu plus de 150. 000 appels d'urgence depuis le Centre de Traitement et de Régulation de l'Alerte (CETRA) à Chambray-lès-Tours. Parmi eux, 30.000 provenaient du 112, une progression de 15% par rapport à 2020.

Un numéro à connaître lors de déplacements dans l’UE

Décidé par l’Union européenne en 1991, le numéro a été mis en place en 1996 en France. Depuis, les 27 Etats membres l’utilisent. L’idée d’un numéro unique a pour but de répondre à la croissance des déplacements des citoyens européens dans l’UE. L’interlocuteur répond dans la langue du pays d’où provient l’appel, mais peut vous réorienter vers un opérateur parlant votre langue.

Le numéro 112 est gratuit depuis un fixe ou un portable et il fonctionne sans réseau, ni carte SIM. En France, il ne se substitue pas aux autres numéros d’urgences mais permet une réorientation rapide vers le bon service : le Samu, les pompiers ou la police. Il est géré par les services des pompiers.

Sur les 150.000 appels d'urgence reçus et traités au 18 et au 112 l'an dernier en Indre-et-Loire, près de 50.000 sont des appels dits non justifiés.