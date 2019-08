Indre-et-Loire : le nombre de morts sur les routes baisse de moitié par rapport à 2018

Indre-et-Loire, France

L'Indre-et-Loire est habituellement fidèle à la moyenne nationale. Pourtant en ce qui concerne la mortalité sur les routes, la Touraine constate une baisse de moitié du nombre de tués sur ses routes. 13 personnes y ont perdu la vie depuis le 1er janvier 2019, alors qu'ils étaient 25 l'an dernier, à la même époque.

Ce samedi matin, l'escadron de la sécurité routière en Indre-et-Loire a procédé à des contrôles sur la D751, au niveau de Chinon. Ils portaient principalement " sur les excès de vitesse, ils représentent 38% des accidents mortels dans le département ", remarque le sous-préfet de Chinon, Michel Robquin. À côté de lui, le capitaine de cet escadron acquiesce : " C'est la principale cause d'accidents mortels en Touraine. "

Attention au " verglas d'été "

Mais les gendarmes étaient surtout présents pour se montrer et ils l'avouent : quand on les voit sur le bas-côté, on lève le pied. " Et particulièrement lors de jours de pluie, il faut faire comprendre aux automobilistes qu'ils doivent adapter leur vitesse et pas simplement rouler à la vitesse autorisée ", note le capitaine Courville.

D'autant qu'il n'a pas réellement plu en Indre-et-Loire depuis un moment et que les premières pluies peuvent créer ce qu'on appelle un " verglas d'été et on remarque ça notamment quand les hydrocarbures remontent à la surface et ça facilite les glissades ", explique-t-il.

Même du côté des blessés de la route, en Indre-et-Loire, le chiffre est en baisse : on en comtpe 396 contre près de 420 l'an passé, à la même époque.