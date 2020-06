Indre-et-Loire : le nombre de personnes aidées en hausse, disent les associations

C’est ce lundi la journée mondiale contre la faim. L’occasion de faire un tour de toutes les associations d’aide aux plus démunis dans le département. Des structures très sollicitées pendant toute la durée du confinement, et encore aujourd’hui. Le nombre de personnes qu’elles ont du aider depuis la mi mars a littéralement explosé.

Des personnes qui n'étaient jamais venues auparavant

Comme à la Table de Jeanne Marie, qui offrait jusqu’ici une centaine de repas par jour. Elle a du en assurer plus de 150 quotidiennement depuis le début du confinement. Et souvent, pour des personnes qu’elle n’avait jamais vu, comme aux Restos du Cœur d’Indre-et-Loire.

"Ce sont des personnes qui _soit ont perdu leur travail, soit étaient au chômage partiel, soit gardaient leurs enfants à domicile_" explique le président des Restos, Michel Flamé. "Dans la mesure où les enfants ne mangeaient plus à la cantine, il fallait les nourrir à domicile et les revenus n'étaient pas suffisants pour le faire".

Tous ceux qui se présentaient ont eux au moins un colis de dépannage - Michel Flamé, président des Restos 37

"On ne se fiait pas à notre barème habituel. Habituellement, les gens doivent s'inscrire, justifier de leurs ressources, de leurs charges, et là ce n'était pas le cas. On a voulu jouer complètement la solidarité. Tous ceux qui se présentaient ont eux au moins un colis de dépannage".

500 colis de ce genre ont d’ailleurs pu être distribués en une seule semaine. Et ces nouveaux bénéficiaires ne devraient malheureusement pas partir du jour au lendemain, selon Michel Flamé. "On était dans l'urgence alimentaire. _Demain, on risque d'entrer dans l'urgence économique_. Quand on entend les prévisions des entreprises pour la rentrée de septembre, et après, on risque de voir un certain nombre d'entreprises qui vont licencier du personnel, et ces personnes là viendront naturellement chez nous".

De 20 à 25 000 repas distribués par semaine normalement l’été, l’association est passée à 30 000. On est pas au bout du problème, résume Michel Flamé.