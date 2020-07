Indre-et-Loire : le nouveau maire de Tours met fin au plan Étincelle et aux bons d'achats

Exit les bons Étincelle : 20 000 ont déjà été distribués mais Emmanuel Denis le nouveau maire de Tours préfère récupérer les 500 000 euros restants sur ce projet pour une aide directe aux petites entreprises et aux commerçants et financer son festival d'été dans les rues de la ville et la métropole

"Je m'étais fortement opposé à cette proposition, donc ce qui n'a pas été distribué, ne le sera pas !" explique le nouveau maire de Tours qui destine donc les fonds restants au financement d'aides directes destinées aux PME et TPE mais également aux artistes qui assureront les animations dans les rues de la ville et de la Métropole (la métropole de Tours apportera un soutien financier à ce festival).

Festival culturel et estivales commerçantes

Il s'agit donc du festival culturel promis pendant la campagne électorale par Emmanuel Denis : "pour permettre d'aider directement la filière culturelle et les artistes qui n'ont pas pu se produire pendant trois mois, mais également redonner un air de fête à la ville qui bénéficiera aux tourangeaux et aux touristes de passage".

En parallèle - après concertation avec les commerçants - seront mises en place, tous les samedis, les estivales commerçantes : certaines rues du centre de Tours seront rendues aux piétons pour favoriser l'accès aux boutiques de proximité. Le festival culturel et les estivales commerçantes auront lieu du 31 juillet au 31 août 2020