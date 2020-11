Indre-et-Loire : le nouveau viaduc de l'Indre lancé sur l'A10

Pour passer en 2 x 3 voies entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, la création d'un nouveau viaduc est obligatoire. Sur le chantier d'élargissement de cette portion de 24 kilomètres, les premières poutres métalliques géantes du nouveau viaduc ont été lancées ce matin. Les 100 premiers mètres ont été "glissés" en un plus d'une heure et demie avec une précision millimétrée. Une "phase cruciale" de ce chantier d'élargissement, souligne Christophe Couturier, chef de projet chez Vinci Autoroutes. "Ce viaduc portera les trois voies du sens Nord-Sud. C'est un viaduc mixte en acier et béton, à l'inverse de l'ancien tout en béton. Les poutres pèsent 1400 tonnes et nous avons posé ce matin 700 tonnes" détaille le chef de projet. Pour finir les 100 mètres restants, 700 tonnes seront de nouveau lancées en février 2021 pour finir les fondations du viaduc. Un viaduc qui adsorbe en moyenne 30 000 véhicules par jour. "Nous voulons améliorer la fluidité et le confort pour les clients de notre autoroute et ce viaduc permettra de réaliser des opérations de maintenance, en toute sécurité, sans créer de gênes pour les usagers. Cela est très important pour nous" conclut Christophe Couturier.

La suite du chantier

Le viaduc de l'Indre sera "habillé d'un tablier en béton" avant d'être complètement terminé en juillet 2021. Dans la vallée du Courtineau, le viaduc devrait être lui livré fin 2021. La construction est déjà en cours. Pendant ce temps, l'élargissement des ponts inférieurs et les travaux de chaussée se poursuivent. Cette portion d'autoroute élargi à 2 x 3 voies ne sera mise en service qu'en juillet 2023. Malgré le contexte sanitaire et les difficultés rencontrés, notamment des travaux à l'arrêt durant 6 semaines lors du premier confinement, Vinci assure être "serein" sur la tenue de l'échéance du chantier.